La vie avec Leo Messi est meilleure pour Barcelone. L’Argentin est revenu au titre après avoir raté le choc contre Eibar en raison d’un malaise à la cheville et le Barça a de nouveau gagné. Bien qu’il n’ait pas pu célébrer son 500e match de la Ligue espagnole avec un but, il l’a fait avec une victoire de son équipe contre le bas du championnat de la ligue, Huesca de Míchel.

Match très spécial pour Messi à Huesca. Pas seulement pour atteindre le chiffre de 500 matchs en Ligue: les urgences de l’équipe se sont ajoutées au fait que ce dimanche est devenu le premier match des 10 en tant que joueur totalement libre de négocier avec n’importe quel club son incorporation du prochain. le mois de juin. De plus, l’azulgrana a sauté sur le terrain pour la première fois après son entretien avec Jordi Évole, dans lequel il n’a finalement pas révélé s’il allait continuer à Barcelone la saison prochaine.

Le spectacle était servi. Tous les yeux étaient rivés sur lui un jour où Barcelone ne pouvait pas se permettre une autre chute. Et moins contre le fond, un Huesca qui malgré jouer mieux que ce que dit le classement est très faible en défense. Leo Messi n’a pas échoué, qui a terminé un grand match à El Alcoraz et était l’un des plus importants de l’équipe du Barça. En réalité, Il a participé avec brio à la pièce qui a fini par décider de l’équilibre du duel en faveur de Barcelone. À la 27e minute, De Jong a marqué le premier et unique but du match après une belle passe de la maison de Messi. L’Argentin a servi un ballon formidable au milieu de terrain, qui n’a eu qu’à dévier légèrement le ballon pour vaincre Álvaro Fernández.

Álvaro lui a refusé le but à plusieurs reprises

L’attribution du but était très proche pendant les 90 minutes, mais Álvaro Fernández l’a nié avec quelques arrêts de grand mérite. Surtout la main salvatrice avant la pause que le but de Huesca a joué après un coup franc presque parfait de l’Argentin. Au-delà de cela, Messi a laissé de très bons détails sur le terrain lors de la victoire serrée de Barcelone sur Huesca de Míchel. Nouvelle démonstration que son partenariat avec Pedri est passionnant: les deux se sont très bien connectés à plusieurs reprises dans un grand match pour le jeune Canarien.

Les choses restent les mêmes. Leo Messi est revenu au titre et a joué un rôle clé dans un match simple a priori à El Alcoraz pour son équipe, mais cela a fini par les compliquer. Assistance clé du capitaine du Barça pour célébrer son 500e match dans la Ligue de Santander.