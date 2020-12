Gerard pique était un autre de ceux qui ont assisté au gala Globe Soccer Adwards 2020 qui s’est tenu à Dubaï. L’arrière central du FC Barcelone a reçu un prix spécial pour sa carrière. Après un discours dans lequel il a fait un bilan approfondi de sa carrière sportive, il s’est fixé un objectif pour les prochaines années et Il a parlé de l’avenir de Leo Messi, considérant que «il prendra une décision basée sur les sensations avoir cette année.

Malgré le fait que l’Argentin ait décidé de rester au Barça l’été dernier, après avoir demandé d’exécuter sa clause de libération par le biais d’un burofax, savoir ce qui se passera à la fin de la saison avec sa continuité est encore inconnu. L’équipe de Barcelone entretient l’incertitude pour savoir ce qui arrivera à sa star une fois le cours terminé, coïncidant également avec la fin de son contrat.

Messi met fin à son contrat le 30 juin 2021 et, à compter du 1er janvier, il sera libre de négocier son transfert pour la prochaine saison avec n’importe quel club sans frais. Piqué a évoqué l’avenir du capitaine dans l’équipe, exprimant clairement les espoirs que lui et les autres poids lourds de l’équipe ont.

“Je pense que c’est une décision que vous prendrez en fonction des sentiments que vous aurez au cours de l’année”, a mis en évidence le défenseur culé. Piqué a reconnu l’importance de Messi pour l’équipe et a montré son désir de décider de continuer, bien qu’il soit conscient qu’il pourrait finir par partir: «Nous savons à quel point il est important en tant que joueur et en tant que personne. La plupart d’entre nous ont de bonnes relations avec lui, car nous avons joué ensemble pendant de nombreuses années. Nous espérons qu’il pourra rester, mais c’est une décision qu’il doit prendre.

Faites confiance aux titres gagnants

Piqué est l’une des principales absences de Ronald Koeman. Celui qui était international avec l’Espagne a subi un Entorse de grade 3 du ligament latéral médial et lésion du ligament croisé antérieur du genou droit, ce qui le maintiendra éloigné du terrain pendant une période minimale de trois mois, dont l’un est déjà terminé.

Bien que pendant longtemps il ne pourra pas aider ses coéquipiers, notamment dans les matches importants de la lutte pour les titres en jeu, il espère en gagner un à la fin du parcours. «Je pense que nous sommes à un moment où nous devons grandir et nous développer en équipe. Je suis optimiste, très optimiste, et j’espère que nous pourrons remporter l’un des titres cette saison », il a souligné.

À cette occasion, Il est revenu pour se confier à la figure de Leo Messi comme principal espoir pour les triomphes de l’équipe, bien qu’il ait également souligné d’autres stars que les Catalans ont dans l’équipe: «Nous avons Messi, qui est le meilleur de l’histoire. Nous avons Griezmann et Coutinho et nous continuerons à jouer et à concourir jusqu’à la fin ».

En ce qui concerne le moment où il sera loin des terrains de jeu, Piqué a clairement indiqué qu’il espérait y être le plus tôt possible. “J’espère que ma guérison de ma blessure sera rapide et que je reviendrai dans le mois prochain”, a souligné le joueur du Barça.

Attendez-vous à continuer à jouer jusqu’à 36 ans minimum

Dans le Globe Soccer Adwards, Piqué était l’un des gagnants. Le Real Madrid a été reconnu comme le meilleur club du 21e siècle, tandis que Cristiano Ronaldo, Iker Casillas ou Robert Lewandowski montaient également sur scène pour récolter un prix. Piqué avait des mots pour tous, dans un discours dans lequel il a passé en revue sa carrière et fixer une date minimum pour prendre sa retraite.

L’arrière central de Barcelone a commencé son discours en remerciant le prix et en indiquant clairement qu’il espérait continuer à jouer, au moins, jusqu’à l’âge de 36 ans: “Cela a été une longue carrière et j’espère continuer à jouer encore deux, trois ou quatre ans”.

«Je peux voir Iker, avec qui j’ai eu l’opportunité de partager un vestiaire dans l’équipe d’Espagne et de gagner ensemble un Championnat d’Europe et une Coupe du Monde. J’ai également pu partager un vestiaire avec Cristiano à Manchester. Ce furent mes premiers pas et nous avons passé un bon moment ensemble en remportant des titres. Avec Lewandowski je n’ai pas pu partager un vestiaire, mais je l’ai battu, il m’a battu et ça fait partie du jeu», Il a souligné le reste des invités au gala.