Leo Messi continue de battre des records. L’Argentin a égalé Pelé comme le joueur qui a marqué le plus de buts pour le même club, grâce à son but contre Valence. Somme 643 buts pour Barcelone en 745 matchs avec l’entité azulgrana, pour les 643 de Pelé en 757 matchs avec Santos. Leo a égalé O Rei après avoir raté un penalty. Jaume Domènech a stoppé le penalty maximum en discount mais au rebond sur 10, il a fini par marquer d’une tête pour entrer dans l’histoire.

Le record de Pelé allait être battu tôt ou tard. O Rei l’a gardé depuis qu’il a quitté Santos en 1974, et 46 ans plus tard, il a vu comment Leo Messi a atteint son record avec le maillot de Barcelone. Le 10 Blaugrana a marqué son premier but avec le club en 2004-05, il y a 16 saisons. Depuis, il réduit la distance avec celui considéré par la FIFA comme le meilleur joueur du 10ème siècle, jusqu’à ce qu’il parvienne à le rattraper.

Ce n’était pas le plus beau but de l’Argentin, mais il a été efficace car il mettait à égalité un juste avant la pause après un penalty controversé à Antoine Griezmann. Leo ne traverse pas son meilleur moment, mais il est toujours vital pour Barcelone à chaque match. Cette fois, il a raté un penalty mais est revenu sur la ligne de but après le rebond.