Leo Messi vous êtes désormais libre de négocier avec l’équipe de votre choix. Le footballeur de Barcelone Son contrat prend fin le 30 juin et, bien qu’il ait prévenu dans son entretien avec Évole qu’il attendrait à la fin de la saison, toute équipe a le droit de faire une offre à l’attaquant argentin pour la saison prochaine.

A partir du moment où vous avez mangé le dernier raisin. Ce moment où la dernière cloche sonna. Tout en souhaitant une meilleure année à ses compagnons. En jetant les cotillons ou dans le toast habituel, Leo Messi il pouvait déjà recevoir un appel de n’importe quelle équipe qui voulait l’avoir dans leur équipe l’année prochaine. Les prochains mois seront déterminants pour l’avenir de l’Argentin et ce qui se passe lors des élections de la Barcelone et ce qui se passera tout au long de la saison sera décisif pour leur décision.

Dans l’interview qu’il a donnée à Jordi Évole et qui a été publié il y a quelques jours, Leo Messi il a reconnu qu’il n’avait pas pris de décision quant à son avenir. Il a également nié les contacts avec les candidats, avec lesquels il ne parlera pas malgré le fait qu’ils veulent tous le convaincre de renouveler. Il ne le fera qu’avec le nouveau président qui l’emportera aux élections du 24 janvier et ce sera d’écouter son projet et d’évaluer ainsi s’il est payant pour lui de continuer dans l’entité dans laquelle il a grandi en tant que personne et footballeur ou de décider de quitter le club et d’entreprendre un nouvelle aventure.

Leo Messi être tellement fatigué de Josep Maria Bartomeu qui a pris la décision de partir l’été dernier. L’ancien président du Barça ne l’a pas permis et le Rosario a préféré à contrecœur rester au lieu d’aller en procès avec Barcelone. Dans l’entretien susmentionné avec Jordi Évole Messi n’est pas entré dans les détails, mais parle de ce Bartomeu Il lui a menti à plusieurs reprises et c’était l’une des raisons pour lesquelles il voulait quitter le Barça.

De plus, les résultats des campagnes récentes, notamment en Ligue des champions, avec les fameux retours de la Rome ou la Liverpool et la victoire historique de 8-2 du Bayern Munich en août dernier, ils ont fini par brûler un Messi que je n’ai pas vu de projet gagnant. A tout cela, s’ajoutant d’autres scandales comme l’entreprise engagée par le club lui-même pour discréditer les footballeurs ou le licenciement de Ernesto Valverde quand j’avais l’équipe dirigeante du Ligue de Santander.

Une accumulation de points qui a fatigué l’attaquant argentin et qui le fait désormais penser à quitter le club qu’il n’avait jamais eu l’intention de quitter. Ou du moins pour continuer à concourir au plus haut niveau. Tout le monde s’attendait à ça Messi pourrait finir sa carrière dans l’autre club de son cœur tel qu’il est Newell’s ou, comme il l’a dit lui-même, dans le MLS pour vivre cette expérience qui annonçait qu’il aimerait jouer et vivre aux États-Unis.

PSG et City à l’écoute de Messi

Oui Leo Messi décidé de quitter leurs destinations serait limité. Peu d’équipes peuvent faire face au record élevé du culé ’10’ et l’âge n’est pas non plus un facteur qui joue en faveur de l’Argentin. La qualité doit donner et donner, mais le football est toujours une affaire et les clubs ont aussi des règles, comme celles du fair-play financier, ils doivent se conformer.

L’un des grands favoris pour bénéficier des services de Messi c’est lui PSG. Le club parisien, baigné de pétrodollars, cherche toujours à avoir les meilleurs footballeurs de la planète et Leo l’est. Le gros inconvénient, la masse salariale. Dans une équipe avec des joueurs comme Kylian Mbappé ou Neymar Il n’y aurait pas d’autre salaire astronomique comme celui du Barça. La façon dont cela pourrait être envisagé est que finalement Mbappe signe pour lui Real Madrid et laisse ton trou à un Messi avec lequel Neymar rêve de jouer à nouveau.

L’autre grand club qui suit de près Leo c’est lui Manchester City. Guardiola est son grand supporteur et l’Argentin est conscient que son meilleur niveau a été atteint avec Dynamisme, donc une réunion avec laquelle se battre pour gagner le Des champions, encore une fois pour Messi et pour la première fois pour les citoyens, ce serait une touche finale parfaite. Le principal inconvénient, comme cela arrive au PSG, est le salaire du footballeur. Il Ville est soupçonné du fair-play financier et a déjà été sanctionné, bien qu’il ait réussi à être autorisé à participer aux prochaines éditions de la Ligue des champions. De plus, le club britannique lui a offert la possibilité de signer un contrat à long terme, jouant ainsi deux ou trois saisons en Premier et pouvant ensuite terminer sa carrière en États Unis, comme Messi veux, dans le La ville de New York.