Que nous sommes confrontés à l’une des pires versions de Leo Messi de sa carrière est une évidence, mais non seulement les performances de l’Argentin le disent, les sensations qu’il laisse derrière lui, mais aussi les chiffres et les statistiques qui après chaque match qualifient le niveau qu’il a laissé sur le terrain sur 10. Contre Cadix, le Barça il s’est effondré une fois de plus dans son instabilité et son manque de constance déjà récurrents: deux partis solvables, un mauvais et ainsi de suite …

L’image chorale de Barcelone c’était pauvre. Les culés sont revenus pour terminer un jeu erratique, dans lequel les erreurs étaient trop graves et ont fini par coûter le résultat qui reflétait le tableau de bord de Carranza, ce 2-1 qui crée un précédent délicat dans l’histoire récente du club: les pires chiffres en Ligue au cours des 22 dernières années.

Et il y a un grand signe: Leo Messi. L’Argentin semble quelque peu perdu dans cette rare saison pour lui Barcelone. Évidemment, il doit peser toutes les rumeurs qui, semaine après semaine, l’entourent, le vestiaire et le club. Le claquement de la porte à sa sortie a été dévastateur tant pour le 10 que pour le reste et son année jusqu’à présent se passe sans douleur ni gloire. Leurs chiffres parlent d’eux-mêmes.

L’Argentin a fait avant lui Cadix son pire bilan de perte de toute la saison en 13 matchs qu’il a disputés entre la Ligue de Santander et la Ligue des champions. Avant les jaunes ses pertes en 90 minutes sont passées à 29: il a perdu un ballon toutes les trois minutes. C’est, à ce jour, son pire bilan de la saison. Curieusement, ses pires données coïncident avec des matchs dans lesquels le Barça a également manqué …

Son record de pertes cette saison a laissé des chiffres similaires dans des matchs clés tels que contre lui Alaves, avec 27 pertes, ou avant le Real Madrid (26) ou le Sportif (2. 3). La liste est poursuivie par Dinamo (22), Celta (19), Juventus, Ferencvaros, Getafe, Séville (17), Betis, Villarreal (15) et Osasuna (14).

Messi Il a essayé avant lui Cadix mais ses statistiques étaient claires, ce n’était pas son jour. Il a raté 16 des 81 passes qu’il a tentées (80%), ne traitait que les pires données dans d’autres jeux fatidiques comme avant Getafe (77%) et Alaves (77%). Il a également beaucoup testé sa frappe avec jusqu’à 10 coups, mais aucun n’était faux. À son record le plus élevé, le même qu’il a enregistré avant le Alaves (dix). L’Argentin n’a marqué que sept buts cette saison après 66 coups (49 en Ligue et 17 en Ligue des champions). Moyenne d’un point tous les 9 à 10 coups. Et rappelez-vous, sur les sept qu’il a obtenus, cinq étaient des pénalités.

La meilleure version de Leo Messi elle est perdue, ses chiffres garantissent cette saison. On ne sait pas si dans ces hauts et ces bas dont Koeman a parlé la performance de l’Argentin entre, ce qui est certain, c’est qu’ils auront besoin d’une version améliorée du 10 pour que le cours de LaLiga se tourne radicalement vers une meilleure position à court ou moyen terme.