Ca fait un moment que Leo Messi Oui Cristiano Ronaldo qu’ils sont devenus, plus que des footballeurs, une industrie à part entière. Les deux ont décidé diversifiez vos revenus annuels massifs pour garantir leur avenir et, curieusement, les deux ont coïncidé dans l’hôtellerie, l’une des plus touchées par Covid-19.

Cristiano Ronaldo s’est associé au groupe Pestana pour construire des hôtels de luxe dans diverses villes du monde. Et Leo Messi a imité le Portugais même si, pour l’instant, il est resté à l’échelle nationale. En effet, la chaîne hôtelière MIM Hotels, propriété de Messi, un nouvel hôtel situé à Baqueira Beret ouvrira le 4 décembre. Ce sera le quatrième hôtel de la chaîne appartenant au footballeur du Barça et géré par le Majestic Hotel Group depuis 2017.

L’hôtel que Leo Messi ouvrira à Baqueira Beret est situé au pied des pistes, à côté du nouveau téléphérique de la station de ski et dispose de 141 chambres, dont des duplex, des suites et des junior suites, pouvant accueillir jusqu’à cinq personnes. L’hôtel est classé quatre étoiles supérieur.

Sitges, Ibiza, Majorque et Baqueira

Construit en 2009, il dispose de 141 chambres, duplex et suites réparties sur sept étages, des salons avec lumière naturelle et un spa équipé avec un circuit d’eau. D’autres services supplémentaires sont un local à skis à côté du téléphérique, des services de guide et des activités, ainsi qu’un club pour enfants.

Quand il ouvrira le 4 décembre, il deviendra le quatrième hôtel de la chaîne appartenant à Leo Messi, rejoignant ainsi celles existantes à Sitges, Ibiza et Majorque. Jusqu’à maintenant l’hôtel s’appelait Himalaia Baqueira et dorénavant ce sera l’Hôtel MIM Baqueira.