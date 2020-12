Dimanche prochain, 27 décembre, La Sexta diffusera une interview de Jordi Évole à Leo Messi et l’émission El Món de RAC1 a diffusé ce lundi matin un petit aperçu d’une conférence où l’Argentin parlera de tout ce qui s’est passé l’été dernier et pourrait donner des indices sur ce qu’il fera à l’avenir. Et c’est que le ’10’ culé avoue dans ce petit extrait qu’il a passé un très mauvais moment en été et que maintenant il est impatient et “excité”.

«La vérité est qu’aujourd’hui je vais bien. C’est vrai que J’ai passé un très mauvais moment en été. Cela venait d’avant. Ce qui s’est passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, le burofax et tout ça … Puis je l’ai traîné un peu en début de saison. Mais aujourd’hui je vais bien et j’ai envie de me battre sérieusement pour tout ce que nous avons devant nous, excité. Je sais que le club traverse une période difficile, au niveau du club et de l’équipe, et tout ce qui entoure Barcelone devient difficile, mais j’ai hâte d’y être », dit-il. Leo Messi dans une conférence qui sera diffusée dimanche prochain, le 27 septembre à 21 h 30.

Parce que l’avenir de Leo Messi c’est encore une question d’État à Barcelone. Après avoir menacé de partir l’été dernier, tout indiquait que son avenir était loin du Camp Nou, mais les mots “Excité” Cela peut être un hymne à espérer pour les fans de culé qui voient comment leur équipe s’effondre économiquement et sportive.

Pour son renouvellement, il sera également essentiel de remporter les prochaines élections le 24 janvier. La plupart des candidats ont fait savoir qu’ils essaieraient de le convaincre, notamment une Joan Laporta qui entretient de bonnes relations avec l’Argentin et qui veut faire de lui le chef de file de son deuxième projet en tant que plus haut président de l’entité catalane. On verra ce qu’il se passe.