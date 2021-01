Leo Messi a rendu amer les débuts de Marcelino García Toral en tant qu’entraîneur sportif avec un jeu énorme, une performance qu’il a davantage utilisée les années précédentes, avec deux buts, deux coups au bâton et la gestation du premier des 2-3 buts avec lesquels le Barça a gagné à San Mamés et marqué par Pedri.

L’Athletic a ouvert le score avec un but contre Iñaki Williams, et l’a clôturé avec un bon tir d’Iker Muniain. La rencontre du “ crack argentin ”, bien accompagné de Pedri González, Ousmane Dembélé, Frenki De Jong et même d’Antoine Griezmann, a laissé le brillant départ de l’Athletic à rien, qui a pris les devants à la minute 3 et à la minute 6 il pouvait déjà gagner par 2-0.

Il n’en était pas ainsi. Le Barça a réagi pour obtenir sept points de retard sur le leadership, Messi est intervenu sur la question et l’Athletic, qui reste neuvième du tableau, s’en sortira mieux avec le nouvel entraîneur. Le match a commencé à mille heures et l’Athletic profitait déjà du football vertical avec le ballon que promet l’arrivée de Marcelino. La troisième minute de jeu n’était pas terminée et Raúl García a trouvé, avec une belle passe, le compteur de Williams. L’attaquant local rapide s’est bien défini contre Ter Stegen après avoir quitté son propre terrain et dribblé Lenglet dans la zone.

L’Athletic a eu une deuxième occasion similaire dans un galop de Capa dans lequel l’équipe de Portugalete a manqué de finesse pour laisser le ballon à Muniain en condition. Le capitaine dut attendre et Yuri, désormais sans grand angle, envoya le ballon sur le côté du filet. Cela semblait le début d’une victoire locale étant donné la facilité avec laquelle l’Athletic a trouvé des espaces derrière la défense de ceux aujourd’hui vêtus de jaune.

Mais, curieusement, l’équipe locale est arrivée là-bas, qui a vu comment le Barça prenait place et rythme et a commencé à approcher un splendide Simón sous les bâtons mais douloureux dans les sorties.

Dest a ouvert le feu de Barcelone avec une grande combinaison collective, Dembelé a mesuré Simón dans le but et Messi a cherché les chatouilles dans un ballon très passé qui n’a pas fini de jouer, dans lequel Yuri et Iñigo ont également fait confiance et que De Jong, que Messi avait vu la course décocher, a renvoyé le ballon dans la zone pour que Pedri, à la surprise de Nuñez, cravate.

Dès qu’il y a un visite monologue, avec de nombreuses chances de progresser sur le tableau de bord. Alba et Dembélé ont tenté, bien répondu par Simón, mais Messi ne lui a pas pardonné dans le deuxième faux départ du but international. Messi a cherché Pedri, Simón a brusquement quitté le but et le canari a donné un beau pas à la star argentine pour battre le but local non gardé.

Pour couronner le tout, Athletic, en plus de tourner le tableau de bord Yuri avait été blessé en moins d’une demi-heure, un joueur d’une importance extraordinaire, en raison d’un problème musculaire. Deux tirs de Muniain et Williams dans la surface, toujours 0-1 et bloqués par Dest et Ter Stegen, et un centre de Capa qui n’a pas trouvé de finisseur, avant le 1-2, ont complété le bagage offensif local en première mi-temps.

L’Athletic repart mieux en seconde période, avec trois arrivées dans lesquelles une égalité à deux menaçait. Une volée du bord de Vencedor, un tir forcé de Williams dans le premier et un autre de Raúl dans le second qui n’était pas prévu. Mais celui qui a donné était à nouveau le Barça et, bien sûr, à nouveau Messi. Cela a averti deux fois auparavant. D’abord, marquer dans un hors-jeu serré et, plus tard, avec un superbe tir du bord qui s’est écrasé dans le poteau, très proche de l’équipe.

Dans le troisième, sur un plan similaire mais en bordure de la petite zone, Rosario n’est plus épargné. Qu’il a de nouveau insisté sur le bâton dans un autre tir qui ressemblait à un but. Messi pourrait marquer à nouveau, mais celui qui l’a fait était l’autre capitaine, Muniain, bien que déjà à la 90e minute et avec peu de temps pour dessiner, avec un bon tir du front.

Fiche technique

2 – Athlétique: Unai Simón; Capa, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, m.31); De Marcos (Berenguer, m 65), Vencedor, Vesga (Dani García, m 65), Muniain; Williams et Raúl García (Morcillo, m.80).

3 – Barcelone: Ter Stegen; Dest (Mingueza, m.75), Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé (Braithwaite, m.75), Griezmann et Messi.

Buts: 1-0, m.3: Williams. 1-1, m.14: Pedri. 1-2, m.38: Messi. 1-3, m 62: Messi. 2-3, m.90: Muniain.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid). Il a montré un carton jaune aux habitants de Vesga (m.27), Dani García (m.70) et aux visiteurs Lenglet (m.57).

Arbitre VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité galicien).

Incidents: Match reporté de la deuxième journée de LaLiga joué à San Mamés à huis clos en raison de restrictions sanitaires dues à la pandémie.