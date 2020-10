Le match de Antoine Griezmann contre la Juventus cela pourrait devenir un avant et un après pour les Français. Non seulement à cause de sa performance, qui était nettement meilleure que ce qu’il a montré jusqu’à présent au Barça, mais aussi à cause de sa participation au match culé: il était le deuxième joueur de Barcelone à recevoir le plus de passes contre la Juventus à Turin. Et le plus surprenant: l’un des trois joueurs avec lesquels il s’est le plus associé était Leo Messi.

Après deux remplacements consécutifs après ses propos envers Koeman dans la concentration de l’équipe de France, Griezmann Il est revenu à la propriété en Ligue des champions et n’a pas déçu. Très bon match du 7 culé, qui a été très proche de voir la porte à deux reprises et a laissé de très bons détails. Pour les Français, la meilleure nouvelle du jeu était sa connexion avec Messi: les deux combinés 14 fois, avec neuf passes de Messi à Griezmann et cinq des Français à La Pulga, qui était le deuxième joueur à recevoir le plus de passes de l’ancien Atlético de Madrid.

Le fait qu’ils se retrouvent tous les deux sur le terrain et se connectent avec succès est une nouvelle. Au cours de la dernière saison, Griezmann était pratiquement invisible pour un Messi dont le partenaire préféré était Luis Suárez. Il a rarement cherché le Français sur le terrain, ce qui continue de se produire cette saison, bien que le match de Turin puisse changer cette tendance. Le Français a besoin de confiance et enfin de s’adapter à une équipe dans laquelle il ne semble pas qu’il évoluera dans la position dans laquelle il est le plus à l’aise.

Deux substitutions plus tard contre Ferencvaros et le Real Madrid, Griezmann semble avoir profité de l’occasion pour un Koeman qui a déjà montré que si le Français ne va pas bien il ne commencera pas. Son bon match contre la Juventus invite à l’optimisme, surtout après avoir vu comment la connexion Messi-Griezmann peut apporter de la joie aux fans de culé.