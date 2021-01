La Société sportive Huesca recevoir ce dimanche à Barcelone, d’où vient-il Leo Messi, dans un match marqué par les urgences des deux équipes, pour les Aragonais dans la zone inférieure où ce sont des bas et pour les Catalans, dans le haut, de ne pas perdre définitivement le train de la Ligue.

Pour l’équipe de Huesca, qui n’a remporté qu’un match cette saison, la victoire contre un rival qui, dans des circonstances normales, serait un peu moins qu’invincible mais qui dans les circonstances actuelles laisse une échappatoire pour rêver de cette victoire si nécessaire, non seulement à cause de les points en jeu mais pour ce que cela représenterait moralement.

Précisément le fait que l’équipe de Ronald Koeman joue dans une saison bien en deçà de ce qui était attendu, ce qui confirme qu’il est à moins de dix points du leader, Athlète de Madrid, après avoir joué un match de plus, et le fait qu’il ait laissé des points en cours de route avec des équipes qui ont du mal à sortir de la relégation comme Getafe, Alavés, Valence ou Eibar suggère que l’utopie peut devenir réalité.

Mais pour y parvenir, l’équipe Alto-Aragonaise devra améliorer les performances qu’elle a montrées jusqu’à présent et, surtout, éviter les erreurs au milieu de terrain et en défense qui match après match leur coûtent des points et plus de points.

L’équipe que Miguel Angel Sánchez forme “Míchel” pourrait changer son dessin tactique habituel et continuer à jouer avec cinq défenseurs en tenant compte du fait que maintenir le combat pour la possession du ballon contre Barcelone semble presque impossible.

Míchel compte pour cette confrontation avec les victimes dues à la blessure de l’attaquant Sandro Ramírez et de l’arrière Pablo Maffeo, en plus de Borja García, après avoir été testée positive ce samedi pour le coronavirus.

Jaime Seoane, qui a réalisé une bonne performance à Balaídos contre Celta, pourrait avoir une autre opportunité dès le début du match dans la médullaire même si finalement Huesca joue avec cinq de retard, il pourrait être celui sacrifié pour l’entrée à l’arrière de Pablo Insua.

Barcelone visite Huesca, bas de la compétition, avec l’Argentin Lionel Messi comme principale nouveauté, qui viendra à la rescousse d’une équipe en manque de points après avoir bouclé avec un nul contre Eibar (1-1) un 2020 à oublier.

Nouvelle année nouvelle vie. Le Barça de Koeman se voit confier le sujet pour débuter 2021 avec optimisme, même si les faits, après les quinze premiers matches de championnat, donnent des raisons d’affirmer le contraire.

L’équipe azulgrana a ajouté sept victoires, quatre nuls et quatre défaitesDes chiffres qui la placent à la sixième place de la compétition nationale, à dix points du leader, l’Atlético de Madrid. Une situation qui a conduit Koeman à admettre que la Liga Santander “est très compliquée”.

L’entraîneur néerlandais ne trouve toujours pas la clé tactique. Le 4-2-3-1 n’est plus indiscutable et, ces derniers jours, il l’a alterné avec le classique 4-3-3 et un système de trois centres avec deux longs arrières.

Pour cette raison, la disposition tactique en vue de ce dimanche est inconnue. La seule certitude sera la présence de Leo Messi, qui visitera El Alcoraz pour la première fois. Après s’être reposé en raison d’une gêne à la cheville contre Eibar, le capitaine du Barça reviendra à l’appel pour booster une équipe en manque de leaders.

Sans lui dans l’équipe Le Barça n’a pas trouvé en Antoine Griezmann une référence offensive et seul Ousmane Dembélé, du banc, s’est justifié contre Eibar.

De plus, la blessure de Philippe Coutinho, qui sera absent pendant trois mois après avoir été opéré pour une blessure au ménisque du genou gauche, oblige Koeman à recourir au “ dix ”, qui peut désormais négocier librement avec d’autres clubs six mois après votre contrat prend fin.

À absences de Coutinho, Piqué, Ansu Fati et Sergi Roberto ajoute celle de Samuel Umtiti, qui a raté le dernier entraînement en raison de problèmes gastriques.

Ainsi, l’équipe du Barça se rendra à El Alcoraz avec seulement trois centres: Lenglet, Mingueza et Araújo. De plus, le défenseur central français accumule quatre cartons jaunes, donc s’il était réprimandé demain, il perdrait le prochain match contre l’Athletic Bilbao.

Alignements probables:

Huesca: Alvaro Fernández; Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico, Mosquera, Insua ou Seoane; Ferreiro, Okazaki ou Rafa Mir, Ontiveros.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Araújo, Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Braithwaite.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des îles Baléares).

Stade: L’Alcoraz.