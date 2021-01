L’année n’a pas mal commencé depuis Leo Messi. Le footballeur argentin a refait surface dans ces premiers matchs de 2021, ayant réussi à marquer quatre buts en seulement 3 matchs, plaçant le Barcelone trois points derrière le Real Madrid et en tête du tableau de Pichichi seul.

Barcelone a commencé 2021 avec une victoire complète lors des trois matches de Ligue de Santander vous avez contesté. C’est la première fois pendant le championnat que les hommes de Ronald Koeman ils parviennent à enchaîner, au championnat national, trois victoires d’affilée. Cela signifie que les Catalans ont pu reprendre leur place au classement et, il y a quelques mois, être plus proches de la relégation que de les champions, ils sont maintenant à trois points de Real Madrid, qui est deuxième dans le tableau.

Cela a été possible, en grande partie, grâce au football Leo Messi. L’attaquant argentin n’a pas eu un bon début de saison, sûrement, marqué par tout ce qui a été vécu et a été dit de lui cet été lorsqu’il a demandé à quitter le club. Finalement Josep Maria Bartomeu, ancien président de Barcelone, Il n’a pas été autorisé et le Rosario a dû accepter à contrecœur de continuer dans l’entité. Tout cela a généré de l’anxiété dans le «10» qui était évidente sur le green en début de saison.

Il a commencé le cours et Leo Messi coups de pinceau à gauche. Il était capable, à certaines occasions, de laisser de grands détails sur sa qualité innée face au Betis, mais dans d’autres matches, il n’a pas eu sa meilleure journée et il était clairement apprécié qu’il ne puisse pas offrir cette supériorité et cette détermination à laquelle il est habitué aux fans du jeu. football. Cette situation a fait des ravages sur le classement Barcelone, mais avec l’arrivée de 2021, il semble que tout commence à changer Can Barça.

Il Barcelone J’ai commencé l’année en visitant le Huesca à El Alcoraz et les hommes de Ronald Koeman ils ont remporté la victoire par le minimum. Messi Il n’a pas marqué, mais il a été très actif en participant au match offensif culé. Il a essayé de marquer un but, mais n’a pas eu de chance devant le but, mais son équipe a réussi à prendre les trois points grâce au but solitaire des deux. Frenkie de Jong.

Puis il a touché le Athlétique à San Mamés, dans le jeu avancé par la contestation du Supercoupe d’Espagne, et le Barcelone cela n’a pas échoué non plus. Les Catalans ont battu l’équipe de Bilbao 2-3 avec une autre belle performance de Leo Messi et son nouveau partenaire Pedri. L’Argentine et Ténérife associés à mille merveilles, comme ils l’ont fait ces dernières semaines. L’homme de Tenerife a marqué le premier but du match et la victoire s’est clôturée sur «10» par un doublé, assisté dans l’un de ces buts, avec un superbe talon, par l’ancien de la Union sportive de Las Palmas.

Sa dernière exposition était en el Nouveau Los Cármenes. Alors que la tempête Filomena frappe l’Espagne, Messi mode cyclone activé à Grenade. L’Argentin a condamné un match dans lequel Antoine Griezmann il avait ouvert la canette quelques minutes auparavant. Après le but du Français, Leo Messi il a fait le deuxième, bien qu’avec une certaine controverse, puisque le jeu a commencé avec une main de Busquets. Plus tard, le Rosario a condamné l’accident avec un coup franc du poste de Rui Silva, qui ne pouvait rien faire pour éviter la cible de Leo. La finale 0-4 a été mise par Grizzi avec un but pour clôturer la victoire écrasante.

Des sensations qui marquent un renouveau

2021 a commencé à être une très bonne année pour Messi qu’il n’a toujours pas de décision claire quant à son avenir. 2020 s’est terminée avec le désormais célèbre entretien avec Jordi Évole et a gardé l’air s’il voulait renouveler ou quitter le Barcelone à la fin de ce cours lorsque votre contrat expire le 30 juin. Ce qu’il a dit clairement, c’est que tout dépendra du projet que le nouveau président apporte et des sentiments qu’il a concernant les signatures.

Pour l’instant, son partenariat avec Pedri a fait le sourire Messi ce qu’il faisait rarement. Josep Maria Bartomeu ‘a jeté’ ses meilleurs amis dans le vestiaire –Luis Suárez et Arturo Vidal– et le Rosario manquait de soutien. En dehors du terrain on ne sait pas, mais sur le green celui de Tegueste et six fois vainqueur du Ballon d’Or proposent un spectacle avec lequel les fans du Barcelone et le football en général apprécie et est enthousiasmé par le jeu, les combinaisons et les détails techniques qu’ils laissent chaque jour.

En outre, il faut également tenir compte du fait que Leo Messi Il semble que le plaisir commence en 2021 sur le rectangle de jeu. Il marque, assiste et améliore une équipe qui semble incarner les idées d’un Ronald Koeman à qui le «10» a également laissé de bons mots, sur lui et sur son projet. Avec moyenne Ligue, la Ligue des champions, la Coupe et la Super Coupe d’Espagne devant, l’attaquant culé devra continuer à élucider ce qu’il fera de son avenir tandis que sur la balance de rester de nouveaux points positifs sont ajoutés.