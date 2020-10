Leo Messi a trouvé son salut après la panne de courant au point de penalty qui souffre au début du cours. L’Argentin a de nouveau marqué contre la Juventus et l’a fait à nouveau à 11 mètres. Pour pouvoir voir un but de la star du FC Barcelone qui ne provient pas du lancement d’une pénalité maximale doit remonter au début du mois d’août, quand il a marqué contre Napoli en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ni avec le Barça ni avec l’Argentine, l’attaquant n’a réussi à marquer un but en jeu lors des 10 derniers matchs vous avez contesté. Depuis le match contre les Italiens lors de la dernière édition de la Ligue des champions, il a marqué quatre buts, tous sur penalty. Une situation au moins inquiétante pour les intérêts surtout des culés et qui montre le mauvais moment pour lequel ça arrive.

Votre performance remarquée un ralentissement considérable l’an dernier, dans lequel il est resté très loin des chiffres auxquels il avait l’habitude ces dernières années. Loin de s’améliorer, il confirme en ce début de saison qu’il n’est plus aussi décisif qu’il l’était. Messi ne va pas bien et les chiffres le montrent.

Contre Naples, il a certifié la présence des Catalans lors de la finale de Lisbonne avec un vrai but. C’était le dernier qu’il a fait en jeu. Depuis, Villarreal, Ferencvaros et Juventus ont concédé un but de l’Argentin, le tout d’un penalty, ainsi que la sélection de Equateur, qu’il a marqué dans la dernière pause de la même manière.

La nuit fatidique de Barcelone en phase finale de la Ligue des champions la saison dernière contre lui Le Bayern, Messi n’était l’auteur d’aucun des deux buts des Catalans. Cette saison a été mesurée à Villarreal, Celta, Séville, Equateur, Bolivie, Getafe, Ferencvaros, Real Madrid et Juventus Il n’a pas non plus réussi à marquer un but autre qu’un penalty.

Le mauvais moment que traverse Barcelone est également lié au niveau affiché par son étoile. Après avoir communiqué son intention de quitter le club l’été dernier, son football n’a plus été aussi déstabilisant et influent comme c’était alors. Messi continue de s’estomper et les chiffres le montrent. La preuve en est son inefficacité face au but jusqu’à présent cette saison, ce qui fait des ravages sur un Barça qui, bien qu’il se conforme en Europe, en championnat est en douzième position, ayant déjà cédé six points par rapport au Real Madrid.