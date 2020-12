Cela ressemblait à une chimère. Quoi Koeman Trouver un plan pour améliorer ses talents semblait difficile. Il venait de plusieurs partis néfastes, dans lesquels l’anarchie régnait et aucune brillance n’était visible. Il y a plusieurs raisons, mais pour certains joueurs, comme c’était déjà public, le système y était pour beaucoup. Le Néerlandais a révolutionné le schéma et a soulevé un 3-4-2-1 qui avait pour seul objectif de protéger 2 de l’équation.

Il Barcelone un grand match a été marqué contre Valladolid mené, bien sûr, par un grand Leo Messi et qu’il a définitivement trouvé son meilleur partenaire, Pedri. L’Argentin et les Canaries, le roi et l’héritier du trône du courant Barça, se sont avérés être la paire parfaite que je désirais tant Koeman depuis qu’il a pris le contrôle du vestiaire. Cela lui a coûté, mais dans le Pucela les premières nuances de ce que l’entraîneur a imaginé pour trouver l’association qu’il recherchait: placer les deux joueurs au milieu de terrain et en faire les axes du jeu.

Pedri il n’a que 18 ans. Ils sont juste terminés. Mais les joueurs comme lui ont besoin de très peu pour briller. Le canari a le football sur la tête et est capable malgré son jeune âge de le transporter sans problème jusqu’à ses bottes. Le physique ne fait pas partie de ses qualités mais, presque de manière innée, il utilise parfaitement son corps pour supplanter au plus haut niveau le muscle dont il a besoin. Sa qualité est incontestable et il voit le football dans une impasse différente des autres, il le rend beau et même facile, comme une console de jeu vidéo.

Messi Il était perdu depuis plusieurs mois, presque ennuyé dirait-on. Il a été vu sur le terrain de jeu comme une entité inerte dépouillée de vie selon quelles parties, manquant de partenaires avec qui s’allier, avec qui devenir plus grand. L’Argentin n’a plus ni 20 ni 25 ni 30 ans. Leur 33 ans ils pèsent et vous rendent plus prévisible, moins rapide. Mais la qualité de son pied gauche continue de prévaloir et s’il a un partenaire à ses côtés qui facilite son travail et réduit les mètres auxquels il peut atteindre son football évolue.

Les 10 hier ont testé jusqu’à 11 tirs. En parlant de l’Argentin, ce ne sont pas des chiffres excentriques mais avant lui Valladolid ils avaient un poids plus important. L’Argentin n’a pas eu à créer ses propres chances et beaucoup d’entre elles étaient des cadeaux de ses coéquipiers. Dans Pedri trouvé l’un des meilleurs alliés. En fait, l’objectif que l’Argentin a réussi à concrétiser est venu après une excellente assistance des îles Canaries. Un ballon est arrivé qui était probablement destiné à Messi mais il l’a touché, l’a malaxé et a pris un coup de talon précis et précieux pour que Leo fasse face complètement seul Masip pour faire le 0-3.

Pedri améliore Messi, rend votre jeu plus facile. C’est une tendance à la hausse. A chaque match qui passe, la connexion entre les deux s’améliore, s’écoule avec une plus grande harmonie. Parler la même langue de football que l’Argentin n’est pas facile. Peu de joueurs l’ont fait. Avec la marche de Luis Suarez, ami et l’un de ses meilleurs partenaires dans le passé, le Rosario a perdu une valeur sûre dans les derniers mètres. Un regard et un geste suffisaient à cailler une chance de marquer. Avec le canari, ce courant commence déjà à être généré.