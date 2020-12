Un ballon à oxygène avec le cachet de Lionel Messi dans la minute 76 a donné un triomphe balsamique Barcelone face à Levante (1-0), une récompense pour la persévérance des locaux qui n’ont pas convaincu face à un rival qui s’est battu jusqu’au bout au Camp Nou.

Le Barça a mis fin à deux défaites consécutives. Ce fut un match décisif et il n’a pas échoué, mais son jeu n’a pas convaincu et il a souffert d’ajouter trois points contre une équipe qui a arraché le ballon après le but de Messi et qui, dans les dernières minutes, a fait peur dans le corps des Catalans. .

L’Argentin a sauvé le Barça. Ce n’est peut-être pas à son meilleur, mais c’est toujours décisif. Aussi dans un Barcelone triste, sans confiance en son jeu et avec certains joueurs étant l’ombre de ce qu’ils devraient être.

Koeman a fait allusion dans l’aperçu qui donnerait l’entrée aux jeunes et hésitait à changer de système. Ni une chose ni une autre ne s’est produite. Des jeunes comme Pedri, Konrad ou Riqui Puig étaient remplaçants et en attaque, ils ont joué 4-3-3 au détriment de 4-2-3-1.

Messi a joué un faux 9, Braithwaite était à gauche et Griezmann à droite. Coutinho a joué dans le médullaire, à l’intérieur, bien qu’il ait été aussi discret que lorsqu’il joue en tant que milieu de terrain.

Malgré les derniers résultats, le Barça n’a pas entamé le match en voulant revendiquer. Son rival, en revanche, avait des idées claires. Conscients qu’il ne pouvait pas discuter de possession de son adversaire, les joueurs de Paco López savaient très bien quoi faire dans les quelques instants où ils avaient le ballon.

Dani Gómez a profité de la liberté d’attaque et de ses bottes est venue l’occasion la plus claire pour Levante en première mi-temps (min.15). L’attaquant d’Alcorcón, du milieu de terrain, s’est associé à Melero qui a filtré une passe profonde que Jorge de Frutos n’a pas pu définir contre Ter Stegen, qui a sauvé le premier avec son genou.

Discret en attaque de position, Le Barça a tenté par hasard. Ainsi vint le premier clair des Catalans. Un fil Braithwaite est tombé sur la mitaine d’Aitor Fernández. Ce serait le premier des quatre arrêts du mérite du gardien basque en première période.

Le danger de Levante s’est terminé à la 18e minute par une autre passe à l’arrière des défenseurs centraux de Roger Martí que Dani Gómez a envoyé sur la barre transversale.

Le Barça s’est réveillé avant la pause ou du moins a tenté, même si le rythme du ballon était encore pâteux. C’est alors qu’Aitor a été érigé au Salvador pour le Levant.

Il a d’abord rejeté une tête de Griezmann au centre de Messi que Lenglet ne pouvait pas se connecter à une porte vide; il cracha une volée empoisonnée de Jordi Alba; et il s’est montré avec un puissant tir à bout portant d’Antoine après avoir terminé une pièce tressée de Messi.

Petit prix pour un Barcelone quelque peu défiguré en première mi-temps qui a été ordonné en attaque à la reprise. Braithawaite a mis les centraux à «9», tandis que Messi, Coutinho et Griezmann étaient derrière.

Le Barça est pressé avec plus d’intensité et le Levante n’a pas quitté son propre terrain. En dépit d’être plus incisif, il manquait de punch dans les derniers mètres. Griezmann, Messi et Coutinho l’ont tenté sans succès.

Avec le Levante enfermé, Koeman a donné Pedri pour Busquets. Un changement offensif avec lequel le Barça a encore augmenté le rythme du ballon. Paco López répondit avec des jambes. Morales, Radoja et Miramon sont entrés d’un coup.

Le Barça a insisté et insisté, mais Levante a enduré l’averse. Aitor a tenu le premier poteau avec un tir sec de Messi, et Braithwaite, seul, a terminé de manière incompréhensible dévié une tête après un corner.

GMv2 | pTipoComp = photos & pIdGaleria = 5fd6801cfab46ce480f75262 | GMv2

Voir la galerie

Le prix de la persévérance du Barça est venu à la 76e minute.Griezmann et Braithawaite se sont battus pour un ballon. Le ballon est tombé sur De Jong qui, avec le temps de réfléchir, a trouvé Messi profondément. Cette fois, l’Argentin n’a pas manqué et croise le ballon avec son pied gauche pour finalement vaincre Aitor.

Le Levant n’avait pas dit le dernier mot. Il a arraché le ballon au Barça et a cherché le but dans le dernier quart d’heure. Morales a généré un danger sur l’aile droite et son rival a demandé l’heure. Les visiteurs ont tenté avec deux virages et ont eu une dernière chance avec un tir de Son que Ter Stegen a arrêté. Le Barça respire, pour l’instant, et est à neuf points de l’Atlético de Madrid.

Fiche technique

1 – Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Alba; Busquets (Pedri, min.58), De Jong; Messi, Griezmann (Umtiti, min 89), Coutinho (Trincao, min 70); et Braithwaite.

0 – Augmenter: Aitor Fernández; Coke (Miramon, min.67), Postigo, Vezo, Clerc; Melero (Sergio León, min 82), Malsa, Vukcevic (Radoja, min 67), De Frutos (Son, min 82); Dani Gómez et Roger Martí (Morales, min 67).

Buts: 1-0, min.76: Messi.

Arbitres: Ricardo de Burgos Bengoetxea (comité basque). Il a montré une carte à Vukcevic (min.41), de Levante. De Jong (min.49), Braithwaite (min.87) de Barcelone.

Incidents: match de la treizième journée de LaLiga Santander joué sans public au Camp Nou.