Des semaines passent et l’avenir de Leo Messi continue d’être un mystère. Malgré le fait que sa continuité à Barcelone ne soit pas entièrement exclue, le sentiment est que l’Argentin vit ses derniers mois en tant que joueur du Barça. Paris Saint Germain et Manchester City sont les équipes les mieux placées pour reprendre ses services s’il ne renouvelle finalement pas avec le Barça, même si L’équipe parisienne semble avoir un avantage et se renforce ces dernières semaines pour accueillir ce qui est pour beaucoup le meilleur joueur du monde. Au milieu de toutes les rumeurs qui le placent à Paris, le culé ’10’ a fait un clin d’œil au Français avec ses votes au Best: il a opté pour Neymar, Mbappé … et Keylor comme meilleur gardien!

Le PSG, avec Manchester City, est la seule équipe qui peut se permettre de payer le salaire de l’Argentin. Comme Eduardo Inda l’a annoncé en exclusivité à El Chiringuito de Jugones, 10 accusations de plus que beaucoup ne le pensent: «On a toujours dit qu’il gagnait 50 millions d’euros net, mais mon information est que dans la saison 18/19 il a gagné 60 millions d’euros net et que dans le 19/20 il a gagné 75 millions d’euros net», Le directeur de OKDIARY. Par conséquent, seuls deux géants économiques tels que Manchester City et le PSG, tous deux soutenus financièrement par le Qatar, pourraient le supporter. Et le plan économique pour entreprendre la signature du siècle se prépare depuis des mois à Paris.

Bien que l’été dernier, il semblait que les retrouvailles entre Leo Messi et Pep Guardiola pourraient être achevées, De nos jours, il semble que Messi lui-même soit plus proche de Neymar Junior. C’est l’un des arguments qui conduirait l’Argentin à signer pour l’équipe parisienne: les deux joueurs sont fous de partager des équipes et pourraient le faire la saison prochaine au Parc des Princes. Et aussi, Neymar ne se cache pas.

Les clins d’œil de Neymar … et Messi

Au cours des dernières semaines, Neymar junior Il a profité de ses apparitions publiques et de ses réseaux sociaux pour parler de son grand ami Leo Messi. La première fois, c’était après le match contre Manchester United en Ligue des champions: «Ce que je veux le plus, c’est jouer à nouveau avec lui pour que je puisse à nouveau profiter de lui sur le court», A déclaré le Brésilien, qui a de nouveau insisté. «Il pourrait jouer à ma place, il n’a aucun problème, bien sûr. Je veux jouer à nouveau avec lui et je suis sûr que nous devrons le faire l’année prochaine », a-t-il déclaré dans une déclaration qui était une déclaration d’intention. Au début, il y avait des spéculations sur sa possible signature pour Barcelone, mais le PSG a préparé son renouvellement. La déduction est donc claire: Neymar veut Messi au PSG et fera tout son possible pour y parvenir.

Il y a quelques jours, Neymar a de nouveau surpris en publiant une photo avec Messi sur les réseaux sociaux. C’est peu de temps après leur rencontre que le PSG et Barcelone allaient se rencontrer lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions: “À bientot mon ami”il a écrit à côté de l’instantané. Eduardo Inda déjà rapporté il y a quelques mois que Neymar se poussait à amener son ami Messi à Paris et les événements survenus ces dernières semaines confirment l’exclusivité du directeur de OKDIARY.

Leo Messi a également fait un clin d’œil au Paris Saint-Germain. Après le gala de remise des prix The Best, la FIFA a officialisé les votes des joueurs. L’Argentin a voté pour les deux stars du Paris Saint-Germain, Neymar Junior et Kylian Mbappé. Cependant, il n’a pas inclus Cristiano Ronaldo dans ses votes, qui a voté pour Messi. C’est peut-être dans la logique, mais un autre vote de l’Argentin est apparu, ce qui rend son intention claire: il a voté pour Keylor Navas dans le prix du meilleur gardien de but. L’Argentin a donné cinq points à l’ancien Real Madrid, qu’il a mis devant Neuer et Oblak.

Les raisons de Messi de signer pour le PSG

Outre les retrouvailles avec Neymar, Messi est attiré par le projet du Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons. Le cheikh pourrait lui donner les quelque 70 millions de net qu’il facture par saison, mais surtout pourrait vous proposer un projet gagnant pour choisir de remporter la Ligue des champions et une Ligue plus placide. De même, la proximité de Barcelone, la ville dans laquelle il a grandi en tant que personne et en tant que footballeur, encouragerait également l’Argentin à opter pour le PSG.

Ce sont les principales raisons qui peuvent conduire à Leo Messi au PSG. Dans quelques jours, nous serons engloutis au mois de janvier, et à partir de là, l’Argentin pourra signer pour un autre club. À ce jour, son renouvellement avec Barcelone ne se négocie pas, mais si Joan Laporta remporte les élections le 24 janvier, tout pourrait changer. Malgré la bonne harmonie entre le footballeur et l’ancien président, le “ 10 ” ne continuera que s’il est dans une équipe compétitive et cela est difficile à réaliser étant donné la situation économique tragique que traverse Barcelone. Il y a des semaines passionnantes à venir avec l’avenir de Messi.