Gervonta Davis se prépare à affronter Leo Santa Cruz ce samedi 31 octobre | Scott Taetsch / .

Et ce samedi soir, de San Antonio ??

? Gervonta Davis vs Leo Santa Cruz (Championnats du monde WBA poids léger et super poids plume)

? Mario Barrios vs Ryan Karl (Coupe du Monde Superlight WBA)

? Regis Prograis contre Juan Heraldez

? Et de plus!

? VIVRE ? par #ESPNKnockOut pic.twitter.com/hwaCXf6isF

– ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) 28 octobre 2020