Samedi soir, Champions de boxe Premier et Showtime Boxing reviendra au pay-per-view avec une carte soulignée par un combat pour le titre très attendu entre Gervonta «Tank» Davis (23-0, 22 KOs) et Leo «Terremoto» Santa Cruz (37-1-1, 19 KO).

Davis, qui détient actuellement une version provisoire du titre WBA à 135 livres, et Sainte Croix, qui détient actuellement le titre WBA de 130 livres, défendra ses titres, même si le combat sera disputé à 130 livres.

Heure et chaîne Leo Santa Cruz vs Gervonta Davis

Campus: Alamodome, San Antonio, Texas

Temps: 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis. 19h00 au Mexique.

Canal: ShowTime aux États-Unis. ESPN en Amérique latine.

Leo Santa Cruz vs Gervonta Davis EN DIRECT

DavisLe joueur de 25 ans, promu par le légendaire Floyd Mayweather’s Mayweather Promotions, est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la boxe. Connu pour sa puissance et sa vitesse explosives, Réservoir il s’est fait un nom en éliminant 22 de ses 23 adversaires à ce jour. De plus, 16 de ses combats se sont terminés en trois rounds ou moins.

Mais alors qu’il possède un pouvoir clair pour mettre fin aux combats et cherche souvent à tuer, Davis il n’est pas trop agressif au point de lancer des coups de poing avec un abandon imprudent à la recherche du KO. Au lieu de cela, il s’est montré capable de faire preuve de patience, d’attendre des occasions de réussir de gros tirs et de contre-attaquer.

Il est également important de noter que Davis Il n’est pas seulement un artiste à élimination directe, car il a également montré des compétences de boxe dans le passé. Il a un jeu de jambes solide, est un combattant intelligent et mélange bien ses coups de poing, attaquant à la fois la tête et le corps avec une variété de jabs, de lignes droites et de crochets.

Peut-être un coup contre DavidsC’est, cependant, qu’il n’avait pas l’air aussi bon lors de son dernier combat contre Yuriorkis Gamboa en décembre 2019. Il a marqué plusieurs renversements et a fini par marquer une victoire de TKO au 12e et dernier tour, mais Gamboa a combattu la majeure partie du combat en un tendon d’Achille blessé. Et alors que Gamboa était le test le plus difficile de Davis à ce jour à ce moment-là, il est probable que Sainte Croix présenter une tâche encore plus difficile.

Connu comme “Le tremblement de terre“, Sainte Croix Le joueur de 32 ans est un champion de quatre divisions et un vétéran éprouvé au combat avec une fiche de 37-1-1. Vainqueur de cinq combats consécutifs, il a beaucoup plus d’expérience que DavisSurtout contre la compétition de haut niveau, car il possède des victoires sur des combattants comme Abner Mares et Carl Frampton.

Formé par son père José Santa Cruz, le combattant d’origine mexicaine est mince mais préfère se battre dans des espaces restreints. Et tandis que Réservoir est surtout connu pour sa puissance, Sainte Croix Il est surtout connu pour son volume car il utilise une approche agressive à l’approche où il peut mettre en œuvre sa vitesse de main pour décrocher une énorme quantité de coups de poing.

En avançant avec une pression constante et en mettant en œuvre un rythme élevé, Sainte Croix a pu parfois submerger ses adversaires, bien qu’il ne soit pas le type de finisseur qu’il est Davis, puisque seulement 19 de ses 37 victoires sont venues via T / KO.

Dans ce combat, cependant, il sera intéressant de voir quel type de plan de match il apporte. Sainte Croix à la table. S’il se bat comme d’habitude, en avançant, en combattant de près et en lançant des coups de poing à fort volume, par exemple, vous pouvez le laisser ouvert pour être contré, ce qui serait évidemment un risque contre un contre-puncheur avec une puissance comme Davis.

DavisPendant ce temps, il a toujours la menace de son pouvoir qui lui donne la possibilité de gagner n’importe quel combat. Cependant, il est impératif qu’il ressorte plus fort qu’il ne l’a fait contre Gamboa. Vous devez utiliser vos compétences et votre taille à votre avantage. Il serait également sage d’éviter le genre de combat de cabine téléphonique que Santa Cruz recherche souvent et de chercher plutôt des opportunités pour décrocher de gros coups.

De l’extérieur, en regardant vers l’intérieur, il semblerait que la taille, la vitesse, la puissance et l’habileté de Réservoir ils lui donneraient de bonnes chances de remporter une victoire, mais bien sûr un vétéran coriace, endurant et courageux comme Santa Cruz qui vient toujours se battre. il ne peut être exclu.

En fin de compte, une victoire ferait des merveilles pour l’un ou l’autre de nous.

Oui Davis atteint le sommet, il continuera son ascension vers le haut de la boxe et si Sainte Croix Il gagne, ajoute un nom remarquable à son CV et se prépare à de plus gros combats pour couronner une carrière impressionnante. .