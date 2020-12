▲ Yairo Moreno (au centre), de León, fête avec ses coéquipiers au Camp Nou.

De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 14 décembre 2020, p. a38

Avec un jeu prudent mais avec précision dans l’attaque, León a remporté son huitième titre en battant un Pumas 2-0 (3-1 au total), perplexe dans le désavantage. Ainsi, Ignacio Ambriz a réussi à célébrer son premier championnat de championnat en tant qu’entraîneur, tandis que le défenseur Ignacio González a fait ses adieux en tant que footballeur au milieu de la gloire, en remportant son troisième titre.

Les larmes l’ont dominé quand il a serré ses coéquipiers dans ses bras, après avoir remporté la victoire. Ambriz était toujours incrédule quant à la victoire; le titre tant convoité était entre ses mains et il l’a savouré chez lui, au stade Nou Camp.

Jesús Martínez Murguía, président du club, est venu sur le terrain pour féliciter ses joueurs. Il a fêté la saison parfaite avec le stratège lorsqu’il a terminé en tête avec 40 points et est désormais couronné, après six ans, contre Pumas, le deuxième du tableau.

La tactique de Léon était simple mais mortelle: ils ont à peine frappé un coup du but d’Emmanuel Gigliotti à la 12e minute et sont passés à un style plus cool. Ils ont joué avec la nervosité des Pumas pour déchaîner un autre coup dur dans la dernière ligne droite, avec un but de Yairo Moreno (83e) et sceller la victoire tant attendue.

Le duel n’avait pas encore commencé, mais les fans de León vivaient déjà une fête à proximité du stade, où ils ont reçu l’équipe avec des drapeaux et même des fusées éclairantes émeraude, quelles que soient les recommandations pour une distance saine.

Dans la stratégie, Andrés Lillini, le barreur des Pumas, a opté pour un homme d’expérience à l’arc, en donnant la propriété à Alfredo Talavera récemment récupéré. Les émeraudes avaient Ignacio González comme capitaine de Jaine Barreiro suspendu.

Léon a commencé rapidement, appuyant sur le but des auriazules, et a rapidement obtenu le but. Fernando Navarro a envoyé une passe filtrée sur le côté gauche à Emmanuel Gigliotti, qui a dépassé la défense universitaire pour envoyer un puissant tir croisé qui est allé à Alfredo Talavera quand il a essayé de l’arrêter d’une main.

Avec l’avantage, Ángel Mena est sorti en raison d’un ennui et Joel Campbell est entré à sa place. Peu de temps après, Gigliotti a tiré avec un fusil arrêté par Talavera.

Le jeu n’était qu’une étincelle, alors que León a reculé. Il a préféré défendre le tableau de bord plutôt que d’être plus risqué. Les Pumas avaient la responsabilité de proposer un jeu, mais leurs attaques ont été stoppées par la défense rivale.

Seul Carlos Gutiérrez a réussi à envoyer un tir qui a touché Juan Ignacio Dinenno à la poitrine, mais il a été sauvé par Rodolfo Cota.

Sur le banc, Lillini, tendue, donna plus d’ordres que d’habitude; Il savait que son équipe n’avait pas cette griffe qui le menait à la finale. En revanche, Ambriz était plus mesuré.

Luis Chapo Montes a clôturé la première mi-temps avec un tir du côté droit qui a rebondi dans la direction du but, mais Alfredo Talavera l’a arrêté. Le complément a commencé par un épisode de risque, après un spectaculaire affrontement de têtes entre Johan Vázquez et Andrés Mosquera. Le défenseur des Pumas est sorti et Favio Álvarez est entré.

La controverse est venue quand Mosquera a commis une assiette sur Alejandro Mayorga, alors le sifflement Jorge Pérez Durán a eu recours au VAR et a ratifié un carton jaune.

León est resté sur la défensive mais dans la dernière section, ils se sont réveillés avec le but final. Luis Montes a filtré une passe à Yairo Moreno, qui, sans problème, a fait une feinte contre Andrés Iniestra pour terminer avec la puissance au pied du poteau droit. La folie s’est déchaînée chez le Lion: ils savaient qu’ils avaient le triomphe.

Pendant ce temps, Ignacio González a déclaré: Les trois dernières années ont été très compliquées, j’étais même sur le point de jeter l’éponge. Aujourd’hui, cela en valait la peine.

Un Ignacio Ambriz excité a déclaré: Je vous devais un titre, nous sommes à portée de main. Je suis diplômé en tant que champion.