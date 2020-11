▲ Rodolfo Cota a perdu un duel avec Julio Furch, mais le Leonese a battu Santos 2-1. Afp photo

Mardi 3 novembre 2020, p. a30

El León a été confirmé comme la meilleure équipe du tournoi et avec le billet obtenu à la première place, ils ont battu Santos Laguna 2-1 à la fin de la 16e journée et avant-dernière du tournoi des Guardianes 2020.

La Fiera est venue par derrière pour remporter une importante victoire en seconde période avec le but de José Avión Ramírez avec un tir croisé dans la surface à la minute 71 grâce à l’aide que lui a apportée Ángel Mena.

L’équipe de Nacho Ambriz avait égalisé le score (1-1) peu de temps auparavant avec Luis Montes en profitant d’un rebond du croissant et d’un pied gauche brutal qui s’est incrusté dans le coin sans que le gardien Carlos Acevedo ne puisse l’arrêter.

Santos n’a pas été une proie facile pour les Esmeraldas car la première mi-temps s’est terminée sur un avantage et le seul but de l’Argentin Julio Furch avec un puissant pied gauche de l’extérieur de la surface surprenant le gardien Rodolfo Cota.

La rencontre au Camp Nou a été intense et émouvante, même si l’équipe locale a dominé à la fin pour ajouter la septième victoire consécutive et confirmer le leadership général, avec 39 points, 12 victoires, trois à égalité et une défaite.

Santos continue à la neuvième place et 22 points, avec six victoires, quatre nuls et six revers pour rester dans la zone des séries éliminatoires du concours.

En fin de match, il y avait une connote de colère entre les joueurs, mais les entraîneurs Ambriz et Jorge Almada, de l’équipe de Lagun, sont intervenus pour les calmer devant les esprits enflammés par la défaite de Santos, sans aller trop loin.