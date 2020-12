▲ Le match final est nul 1-1.Photo Imago7

Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Dimanche 13 décembre 2020, p. a10

Pumas et León définiront le champion de Liga Mx lors de leur rencontre ce dimanche au stade de Nou Camp en finale retour, après avoir fait match nul 1-1 lors du premier match. Tous deux arrivent dans des circonstances similaires, à la recherche de leur huitième titre et avec des entraîneurs qui n’ont jamais goûté à ce que c’est de remporter le titre.

Du côté des Panzas Verdes, le stratège Ignacio Ambriz arrive avec une grande expérience après avoir été en Europe en tant qu’assistant de Javier Aguirre et après avoir remporté un Concachampions avec l’Amérique en 2016. Le titre de champion semble un défi en suspens, après l’avoir perdu il y a un an contre les Tigres.

Si nous ne visons qu’un seul titre, c’est vrai, il faut le consolider, mais si on voit le travail de deux ans, de bonnes choses ont aussi été faites, des jeunes qui feront la une des journaux ont fait leurs débuts. Maintenant, nous voulons être champions et terminer cet effort, a déclaré Ambriz lors d’une conférence virtuelle.

Ils m’ont demandé si je me sentais valorisé et la vérité est que je le fais. J’étais en Europe, j’ai sauvé Puebla, j’avais un travail et le titre serait une conséquence de l’effort fait par tout le club, a-t-il déclaré. Je me sens calme et soutenu par mes joueurs.

Cependant, il a accepté que couronner cet effort avec un trophée puisse m’ouvrir les portes pour diriger une équipe nationale ou en Europe, un défi auquel je suis préparé.

Sur le banc des auriazules se trouvera Andrés Lillini, qui s’est spécialisé dans le travail des forces de base et a justement quitté la direction de la Cantera pour diriger la première équipe à quelques jours du début du tournoi. La surprise était grande, même pour lui, alors qu’il menait l’équipe au match de championnat.

Cependant, Lillini préfère mettre de côté sa nomination en tant que recrue, bien qu’il connaisse également le duel dans des circonstances spéciales, reconnaissant qu’il ne s’attendait pas à diriger l’ancienne équipe de Pumas et qu’il cherchera maintenant à clore la grande saison en remerciement du club.

Je ne fais que commencer (en tant qu’entraîneur de première division) et ce serait un exploit magnifique (gagner). J’irais au-delà de redonner à l’équipe la confiance qu’elle a eue en moi, principalement le président du conseil d’administration, Leopoldo Silva. Je ne fais pas attention au novatez, je le prends pour l’exploit sportif.

Lorsque les entraîneurs ont été interrogés par les joueurs blessés, tous deux ont préféré être prudents et ne pas révéler avec quels éléments ils sortiront aujourd’hui pour jouer le sceptre du tournoi des Gardiens 2020.

Lillini a souligné que Favio Álvarez et Facundo Waller sont déjà disponibles et ce dimanche matin, il testera le gardien Alfredo Talavera et Juan Manuel Iturbe pour décider du onze de départ. De même, Ambriz a souligné que ce sera des heures avant qu’il décidera qui sera le remplaçant de Jaine Barrerio, expulsé au match aller.

Après que le León ait terminé premier du tableau général avec huit points au-dessus de Pumas, deuxième, Lillini a applaudi la performance de l’équipe émeraude et a souligné qu’en raison des résultats obtenus, ils sont les favoris.

Ambriz a également salué le dévouement de Lillini à mener l’équipe à une finale après avoir pris l’alignement à la dérive. Ce sera un grand défi d’y faire face, mais nous avons la même illusion d’obtenir la huitième étoile pour nos fans.