De la rédaction

Journal La Jornada

Lundi 16 novembre 2020, p. 5

León a secoué la pression en rejoignant la victoire après 11 matchs, en s’imposant 3-1 sur Toluca, tandis que San Luis a battu Necaxa 2-0, lors de l’avant-dernière journée de la Liga Mx Femenil.

Avec un doublé de Daniela Calderón (13 et 32) et un but contre son camp de Viridiana López (65), les émeraudes l’ont emporté dans les installations du Metepec. Karen Becerril a marqué pour les locaux à la 35e minute, ce qui a permis à León d’atteindre la 13e place, avec 13 points, tandis que les Scarlets sont un pas en arrière avec les mêmes points, même si les deux n’ont plus aucune chance de progresser en championnat.

L’équipe de Leon était dynamique et surprise à la 13e minute. Calderón a reçu un centre pour terminer avec sa tête à l’intérieur de la zone.

Les visiteurs ont continué à contrôler et après 32 minutes, ils ont augmenté l’avantage. Sur un corner, Calderón a battu la défense écarlate pour terminer à bout portant.

De plus, une erreur de Toluca a permis à Lucero Cuevas de déborder sur la droite et d’envoyer une passe qui a été sauvée par Sanjuana Muñoz, dont le tir a été dévié par Viridiana López pour entrer dans les filets.

À peine quatre minutes plus tard, les félins ont raté une occasion en or, lorsque Lucero Cuevas a raté un penalty.

Plus tard, San Luis a battu Necaxa 2-0 sans complications au stade Alfonso Lastras. Bien que les Potosinas ajoutent 16 points et se trouvent à l’étape 11, ils sont déjà éliminés, tandis que les Centellas se sont retrouvés avec 10 unités.

San Luis a ouvert le score avec un but précoce, après que Citlali Hernández ait sauvé le ballon lors d’un rebond pour battre le gardien de but d’une balle dans la tête. À la minute 41, les Potosinas ont condamné le duel lorsque Daniela Carrandi a défini du bord de la zone.