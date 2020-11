Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 11 novembre 2020, p. a11

Los Panzas Verdes del León serait le juste champion du tournoi des Guardianes, a déclaré l’entraîneur Sergio Bueno, qui a souligné que l’équipe dirigée par Ignacio Ambriz a été la plus régulière, la plus cohérente et maintient une proposition de football avec un jeu agréable, mais a averti que jamais L’Amérique, les Tigres et Monterrey doivent être exclus.

Lors de la pause par la date de la FIFA, ceux de Bajío ont été démantelés en abandonnant plusieurs joueurs. Joel Campbell est parti avec l’équipe nationale du Costa Rica; Angel Me-na avec celui de l’Équateur; William Tesillo en Colombie, Pedro Aquino au Pérou et Jean Meneses est allé avec l’équipe chilienne, sans compter le tricolore en U23, 20 et Rodolfo Cota avec le tri majeur.

J’aimerais que León lève le sceptre parce qu’en plus de bien jouer, il est productif. Parfois, certaines équipes jouent bien, mais elles ne le reflètent pas dans leurs résultats et elles le font. De plus, il a eu une continuité dans le travail d’un technicien, quelque chose d’important pour qu’il ait été renforcé en tant que groupe et tournoi après tournoi de la stature, a expliqué Bueno, qui se remet des séquelles de Covid-19.

Il a souligné la figure du capitaine Luis Montes, «il a beaucoup à voir avec sa performance, il donne le rythme, et à 34 ans on espère qu’il a encore beaucoup de corde car il est à un niveau élevé. En général, nous avons apprécié les tournois récents d’une équipe très complète où presque personne ne nuit. Je le vois comme le grand candidat, même si – comme je l’ai déjà indiqué – nous ne pouvons pas dédaigner les autres ».

Bueno a estimé que Chivas pouvait être la surprise, même avec tous les problèmes extra-courts qui ne sont pas d’actualité, mais il semble que les sanctions aient fait réagir les joueurs. De même, je désigne Xolos comme la déception pour ses maigres résultats, tandis que Toluca rejoindrait cette ligne s’il était jeté à l’improviste lors du repêchage.

L’Amérique a repris l’entraînement hier au milieu de rumeurs sur d’éventuels renforts pour la défense réduite, le Chilien Lorenzo Reyes est mentionné avec insistance. Les Pumas, quant à eux, digèrent la sensible défaite du gardien Alfredo Talavera, tandis que l’équipe de Cruz Azul reviendra ce mercredi sous les ordres du sélectionneur Dante Siboldi.

Parmi ceux impliqués dans les playoffs, l’équipe des Tigres a connu une journée mouvementée avec les adieux d’Edu Vargas, qui doit se présenter à l’Atlético Mineiro, son nouveau club. De même, le conseil d’administration a rapporté que Javier Aquino avait une déchirure à la cuisse arrière gauche, il sera absent pendant 10 à 15 jours et ne jouera pas contre Toluca. Dans la soi-disant Cueva de Zuazua, les félins ont été soumis à des tests Covid.

Les Chivas, qui affronteront Necaxa pour un billet pour la ligue, ont travaillé à moitié gaz en raison des nombreuses pertes, puisqu’ils ont contribué quatre joueurs au Sub 23, tandis qu’Uriel Antuna et Gilberto Sepúlveda se sont rendus en Autriche avec le Tri Mayor. Son absence rejoint celle des punis Gallito Vázquez, Alexis Peña, Chofis López et Dieter Villalpando.