Emmanuel Gigliotti a marqué le but 1-0 de Léon vs. Cougars en jeu valable pour le retour du Finale de la Liga MX d’ouverture 2020 au stade Nou Camp à Guanajuato. L’Argentin a profité d’une belle passe en profondeur de Fernando Navarro pour mettre l’avantage des «Green Panzas».

Comme le montrent les images, alors que les 12 minutes du match se déroulaient et que León avait été l’équipe la plus insistante pour ouvrir le score, Gigliotti, 33 ans, a attrapé la défense des Pumas endormie et avant le doute du gardien de but Talavera, a pris un tir bas pour 1-0.

Il faut rappeler que dans ce match retour de la finale, contrairement aux tours précédents, il n’y a plus de buts à l’extérieur ni de position dans le tableau pour définir un vainqueur.

Pumas et León s’affrontent pour régler le champion du tournoi mexicain Apertura et l’équipe qui fera de Cruz Azul l’un des quatre vainqueurs du football local.

L’une ou l’autre des deux équipes qui parvient à sortir le poing levé aura atteint la huitième étoile sur son bouclier pour imiter la Machine, qui n’a pas été couronnée depuis l’hiver 97. Seuls Toluca (10), Chivas (12) et América (13) , ils ont plus de championnats de ligue.

León célèbre le but de Gigliotti.

