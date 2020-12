LIVE sont mesurés Lion contre. Cougars MAINTENANT EN DIRECT et EN LIGNE pour le retour final du Tournoi Ouverture 2020 Liga MX. Suivez ICI la transmission et la narration de l’engagement ce dimanche 12 décembre, à partir de 21h30 (heure péruvienne) et 20h30 (heure locale), à ​​travers les signaux TUDN et Fox Sports depuis le stade Camp Nou. Regardez les principaux incidents de la collation sur le site de Depor.com et aussi devenir accro aux réseaux sociaux de Pumas y León. Un match de crise cardiaque est attendu et que notre compatriote Pedro Aquino puisse décrocher son premier titre hors du Pérou.

Avec un homme de moins, le Lion de l’entraîneur Ignacio Ambriz a fait match nul 1-1 au match aller avec un but au dernier moment de l’Argentin Emmanuel Gigliotti, ce qui a allégé la situation de l’équipe, qui dans son stade tentera de profiter de son statut local pour gagner.

Léon vs. Pumas: horaires et chaînes

Pérou: 21h30 / Claro SportsMexique: 20h30 / Claro Sports et Fox SportsChili: 23h30 / Claro SportsArgentine: 23h30 / Claro SportsUruguay: 23h30 / Claro SportsEquateur: 21h30 / Claro SportsLa Colombie: 21h30 / Claro SportsParaguay: 23h30 / Claro SportBolivie: 22h30 / Claro SportsVenezuela: 22h30 / Fox Sports et Marca ClaroÉtats Unis: 19:30 PT / TUDN États-Unis

Ce sera un jeu émotionnel car les étudiants universitaires du stratège argentin Andres Lillini Ils ont fait preuve de courage et de football pratique avec lequel ils se sont qualifiés pour la finale dimanche dernier après avoir battu 4-0 à Croix Bleue, qui a remonté le moral du groupe.

Le Lion est la meilleure équipe de Mexique au cours des deux dernières années, mais il a échoué au bon moment, qu’il espère changer ce dimanche avec une défense solide, un contrôle du ballon et une attaque énergique, menée par Minerai.

«Nous avons obtenu des choses positives grâce à des erreurs. Aujourd’hui, nous sommes une équipe plus mature, nous gérons mieux les matchs lorsque nous perdons. Nous nous sommes beaucoup améliorés », a-t-il déclaré. Minerai.

Les Pumas ils n’auront pas leur gardien de but de départ, Alfredo Talavera, blessé, et certains autres de ses principaux joueurs présentent un inconfort physique, tandis que le Lion souffrira de l’absence du défenseur colombien Jaine Barreiro, expulsé au match aller.

Ces victimes devraient avoir peu d’influence car les deux Lillini comme Ambriz Ils ont des substituts de niveau, en plus du fait que puisque le titre est en jeu, la motivation sera un élément supplémentaire dans les deux tableaux.

Il Lion Il pariera sur son football passe-haut avec une défense bien plantée. Avec Minerai et Gigliotti l’équipe sortira pour “ tuer ”, avant certains Pumas qui chercheront des buts avec Dinenno et les Paraguayens Charles González et Juan Iturbe.

Le gagnant atteindra Croix Bleue avec huit titres de champion, seulement dépassé par América (13), Guadalajara (12) et Toluca (10).

Léon vs. Pumas: alignements possibles

Lion: Rodolfo Cota; Andrés Mosquera, Fernando Navarro, William Tesillo, Ignacio González; José Iván Rodríguez, Luis Montes, Ángel Mena, Jean Meneses, Pedro Aquino; Emmanuel Gigliotti.

Cougars: Julio González; Alan Mozo, Manuel Mayorga, Johan Vásquez, Nicolás Freire; Andrés Iniestra, Erik Lira, Juan Pablo Vigón; Juan Ignacio Dinenno, Juan Iturbe, Carlos González.

