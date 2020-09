Leonard Fournette, l’ancien choix de première ronde des Jaguars et demi offensif, a été annulé par Jacksonville lundi matin. Cela envoie un ballon de football fantastique de niveau de départ au fil de renonciation de la NFL et laisse les menottes Ryquell Armstead et Chris Thompson en compétition pour les portées dans le champ arrière de Jay Gruden. Joyeux lundi aux propriétaires de fantasy – il est temps de mettre à jour votre classement, vos listes de dormeurs et vos feuilles de triche!

Les retombées complètes de la renonciation de Fournette dépendront de l’équipe qui viendra le chercher et si Jacksonville signe des demi-combattants vétérans. Pour l’instant, cela crée un vide dans le classement RB et crée au moins un (sinon deux) dormeurs potentiels.

Les perspectives fantastiques de Leonard Fournette

Fournette devient maintenant le plus grand mystère ici. Avant sa libération, il était notre n ° 11 dans les ligues standard. Il sortait d’une année de carrière, au moins en termes de verges et de captures: 1152 verges au sol pour aller avec 76 attrapés pour 522 verges. La seule chose qui manquait il y a une saison était les touchés.

Désormais, la valeur de Fournette dépendra presque entièrement de sa destination. Après une baisse de 2018, Fournette a montré que son niveau de talent individuel est toujours élevé, mais il n’apparaîtra que s’il en a l’occasion.

Une destination comme les Bears, où David Montgomery pourrait rater la semaine 1, pourrait être la meilleure pour sa valeur à court terme. Une équipe comme Tampa Bay ou Washington, qui ont tous les deux beaucoup de demi offensifs mais ce n’est pas sûr, pourrait être meilleure pour la valeur de Fournette tout au long de la saison.

Tout cela suppose que le raisonnement derrière la libération de Fournette était principalement lié au plafond. Si d’autres nouvelles négatives arrivent à propos de Fournette, les équipes pourraient être beaucoup plus lentes à le récupérer.

Pour l’instant, si vous avez déjà rédigé Fournette, vous devez le tenir et voir ce qui se passe. Si vous rédigez dès ce soir, vous ne pouvez pas rédiger Fournette dans un point de départ. S’il tombe au niveau RB3, cependant, il en vaut la peine.

Dormeuse RB: Ryquell Armstead

Armstead en est à sa deuxième année hors de Temple et semblait être à nouveau la menotte évidente de Fournette. Oh, à quelle vitesse les choses changent!

Si Jacksonville ne signe personne d’autre, Armstead devient le RB de départ dans une infraction sous-estimée. La ligne offensive des Jaguars est cependant six dernières de la ligue, ce qui pourrait laisser beaucoup à désirer.

Le plus gros point d’interrogation est Armstead: il n’a fait en moyenne que 3,1 verges par course au cours de sa première année. Il a réussi 14 passes sur 24 cibles, mais Thompson est plus susceptible de conserver le rôle de retour, donc Armstead aurait besoin de faire son travail dès les premières descentes.

La plus grande opportunité d’Armstead s’est produite lors de la semaine 17 l’année dernière. Il a couru 10 fois pour 33 verges et a capté cinq passes pour 52 verges et un touché. Si les Jags ne signent personne et que cela semble être la charge de travail d’Armstead, il peut être une option flexible de la semaine 1.

Dormeur PPR: Chris Thompson

Thompson est réuni avec Jay Gruden depuis ses jours à Washington, et après que Fournette ait été ciblée 100 fois l’année dernière, Thompson pourrait avoir une grande implication dans le jeu de passe cette fois-ci.

La plus grande question entourant Thompson sera toujours sa santé. Une seule fois, il a disputé les 16 matchs en une saison. Mais dans sa carrière, il a capté 3,2 passes par match, et il n’a jamais été ciblé autant que Fournette l’était il y a un an.

Même une saison de 50 prises avec une certaine implication secondaire en tant que rusher laisse Thompson comme une option PPR flex hebdomadaire et hebdomadaire. Et si Thompson reste en bonne santé, cela pourrait être une estimation prudente de ses prises. Dans les ligues standard, Thompson ne vaut probablement pas la peine d’être rédigé, mais dans PPR, il devrait quitter le tableau en tant que RB4 au plus tard (à moins que Jacksonville signe un autre dos qui peut attraper des passes).

Perspectives fantastiques des Jaguars de Jacksonville pour Gardner Minshew, DJ Chark

C’est formidable pour un jeune quart-arrière d’avoir un porteur de ballon fiable comme Fournette, et maintenant Minshew n’a pas cela. Cela pourrait signifier plus que prévu, cependant.

Jacksonville a déjà transmis le neuvième pourcentage le plus élevé de jeux de la ligue l’an dernier, mais beaucoup d’entre eux ont été abandonnés à Fournette. Il pourrait y avoir un peu plus de passes en aval pour Minshew au début. La version Fournette n’ancre pas du tout la valeur de Minshew ou de Chark. Si quoi que ce soit, si vous les avez aimés comme dormeurs, vous pouvez les choisir un peu plus tôt.

La libération de Fournette pourrait également aider un receveur de possession comme Dede Westbrook, qui pourrait devenir plus important maintenant dans le déplacement des chaînes.