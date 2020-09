Leonard Fournette a trouvé une nouvelle maison, selon Adam Schefter: les Buccaneers. Ayant été renoncé et libéré par les Jaguars, Fournette n’a jamais été susceptible de trouver une situation aussi fantastique et amicale pour lui qu’avec les Jags. Mais cette signature le prépare au moins pour une production en 2020. Rejoindre Tom Brady donne à Fournette une chance d’être efficace, tout en entravant gravement la valeur fantastique potentielle de Ronald Jones, LeSean McCoy, Ke’Shawn Vaughn et Dare Ogunbowale.

La vision fantastique de Leonard Fournette avec Buccaneers

Avant la libération de Fournette, il était notre 11e porteur de ballon dans les ligues standard. Il sortait d’une année de carrière, au moins en termes de verges et de captures: 1152 verges au sol pour aller avec 76 attrapés pour 522 verges. La seule chose qui manquait il y a une saison était les touchés.

Fournette a toujours été considéré comme un talent suprême depuis ses années de lycée et son temps à LSU. Mais les propriétaires de fantaisie sont tout aussi préoccupés par les opportunités que par le talent.

Tampa Bay offre à peu près autant d’opportunités potentielles que n’importe quel point d’atterrissage. Au début, Fournette devra probablement rivaliser avec l’un de Jones ou McCoy au début des descentes et avec Ogunbowale dans les situations de dépassement. Mais Fournette est de loin le dos le plus talentueux des Buccaneers, et Tampa Bay n’aurait pas pris ce risque sans aimer la récompense aussi.

Si vous avez déjà rédigé Fournette, vous pouvez vous sentir plutôt bien avec cette signature. Si votre brouillon est encore à venir, cependant, certains propriétaires peuvent toujours voir Fournette avec un point d’interrogation à côté de son nom. Si vous pouvez le recruter comme troisième RB, il vaut largement ce prix. Même en tant que RB2 au quatrième tour, il pourrait retourner une bonne valeur.

Ronald Jones, LeSean McCoy, Dare Ogunbowale perspectives fantastiques

Il n’a jamais été évident de savoir si McCoy pouvait avoir de l’importance cette saison à Tampa Bay, et il semble maintenant peu probable qu’il le fasse. Au lieu de cela, Shady devient un bon candidat pour le jour de la coupe. Jones est le plus touché ici.

Il y a un an, nous espérions que Bruce Arians ferait davantage confiance à Jones et à Peyton Barber moins, et maintenant Barber est à Washington. Jones a réalisé une moyenne solide de 4,2 verges par course en 2019 et offre une forte capacité de finition dans la zone rouge. Tout cela pourrait être un point discutable, maintenant.

À ce stade, McCoy ne devrait pas être repêché dans des ligues fantastiques, tandis que l’ADP actuel de Jones de RB30 devrait probablement décliner d’environ 10 ou 15 places. Il y a toujours une chance que Jones reste la première option ici et non Fournette, mais cela semble peu probable.

Ogunbowale a présenté la valeur du dormeur PPR en tant que retour personnel potentiel de Brady, à la Kevin Faulk et James White. Après que Fournette ait attrapé 76 passes il y a un an, il y a toujours une chance qu’il revendique ce rôle aussi. Pour l’instant, Ogunbowale vaut toujours une sélection de banc dans les ligues PPR, mais surveillez ses premiers objectifs par rapport à Fournette pour décider si vous devriez couper l’appât après quelques semaines.

Vous pouvez également ignorer la recrue Ke’Shawn Vaughn, qui a déjà été reléguée au service de retour du coup d’envoi et qui tombe maintenant plus bas dans le tableau des profondeurs.

Perspectives fantastiques des Buccaneers de Tampa Bay pour Tom Brady, top WR

Cela ne fait que fournir à Brady une arme de plus dans une équipe pleine d’entre eux. Il a déjà Chris Godwin, Mike Evans et Rob Gronkowski pour lancer le ballon. Ajoutez Fournette en tant que premier talent RB et c’est un meilleur regroupement de personnel que récemment en Nouvelle-Angleterre.

La présence d’un RB plus robuste pourrait enlever un léger volume à l’attaque de passe de Tampa, mais nous savons tous à quel point les Ariens aiment lancer. Cela ne devrait pas avoir trop d’importance.

La présence de Fournette pourrait se manifester le plus dans la zone rouge en tant que power runner. Potentiellement, les joueurs fantastiques des touchés espèrent que les captures de Rob Gronkowski pour rendre la valeur cette saison pourraient changer partiellement dans la direction de Fournette.