Les Jaguars de Jacksonville se sont séparés de Leonard Fournette lundi après avoir passé une grande partie de l’intersaison à essayer d’échanger l’ancien choix n ° 4. Alors que le porteur de ballon LSU n’a jamais été à la hauteur de sa facturation légendaire à la sortie de l’université, le vainqueur Heisman 2017 est encore assez jeune et assez talentueux pour avoir un impact majeur sur la bonne équipe.

Il est facile de rire des Jaguars pour avoir emmené Fournette sur Patrick Mahomes, Christian McCaffery ou DeShaun Watson – mais à l’époque, le choix était universellement célébré. Considéré comme la «prochaine grande chose» dans les arrières de la NFL, le cheval de bataille était censé mettre les Jaguars au-dessus du sommet et solidifier leur attaque avec Blake Bortles. Il n’a pas fallu longtemps pour que tout s’effondre, malgré que Fournette ait réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2019 avec 1152 verges au sol tout en améliorant sa présence dans le jeu de passes avec 522 verges reçues.

À 25 ans, il a encore de bonnes chances de rebondir, et il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de sens. Fournette devra effacer les dérogations, mais en supposant qu’il le fasse, ce sont les meilleurs endroits pour lui en tant qu’agent libre.

N ° 1: les chefs de Kansas City



Les champions du Super Bowl ont déjà la meilleure attaque de la NFL, mais dans l’état actuel des choses, ils font beaucoup confiance à la recrue Clyde Edwards-Helaire pour établir leur jeu de course. Edwards-Helaire est un espoir vanté qui aidera beaucoup, mais il est un peu dans le moule de Brian Westbrook. Un dos plus petit et instable avec un potentiel de home run chaque fois qu’il touche le ballon.

Westbrook a fait partie d’un système de demi-offensif de comité pendant une grande partie de son temps avec les Eagles d’Andy Reid, partageant souvent les courses avec le plus grand style nord-sud de Correll Buckhalter. Les comparaisons ici sont trop évidentes, et pour cette raison Fournette pourrait être une excellente puissance complémentaire pour aider les chefs.

N ° 2: Steelers de Pittsburgh



Même s’ils ne veulent pas l’admettre, les Steelers manquent à la présence de LeVeon Bell sur le terrain. James Conner était autrefois le prochain grand retour de Pittsburgh, mais sa durabilité est devenue une préoccupation.

Mike Tomlin aime les dos puissants. Conner était un peu un changement dans cette méthodologie. C’est principalement pour cette raison que Fournette a beaucoup de sens. Non seulement il peut être une police d’assurance pour Conner, en cas de blessure à l’arrière de la tête, mais il représenterait un changement de style dans la timonerie de Tomlin.

Il ne s’agit pas de préconiser que Fournette devienne le meneur de retour du saut, mais plutôt de reconnaître que les Steelers ont grandement besoin d’aide au porteur de ballon, et que Fournette serait une option très intéressante et à faible risque pour eux.

N ° 3: Boucaniers de Tampa Bay



Il n’y a aucun doute sur ce qui se passe à Tampa: les Bucs sont en mode gagnant-immédiat. Ils empilent l’équipe sur la lune et espèrent que tout s’enchaînera pour une ou deux grandes courses pour un titre. Il y a du talent pour revenir là-bas avec Ronald Jones II et LeSean McCoy, mais on ne sait pas combien l’un ou l’autre peut contribuer, et ce sera probablement une situation de comité.

Les Buccaneers vont beaucoup lancer la balle en 2020, beaucoup. Ce sera l’objet de l’attaque, mais un arrière comme Fournette ajouterait certainement à l’attaque. Cela pourrait suffire à gagner un contrat dans une équipe prête à prendre des risques pour ajouter des talents.

N ° 4: Seahawks de Seattle



Ce sera mon choix paresseux, ne serait-ce que parce que je pense qu’il est nécessaire d’inclure Seattle chaque fois que vous parlez de points d’atterrissage potentiels pour un porteur de ballon. Cela dit, cela a un peu de sens au-delà de l’évidence.

Chris Carson est excellent, mais il est sujet aux échappés. Il a craché le ballon six fois en 2019 seulement, et c’est un tueur pour une infraction. N’oubliez pas: c’était une équipe si désespérée pour l’aide de RB qu’elle a pris un avion sur Marshawn Lynch pour les aider dans les séries éliminatoires. Cela seul est une raison suffisante pour croire qu’il y a une chance que Fournette se retrouve sur les Seahawks.

N ° 5: 49ers de San Francisco



Matt Brieda a été distribué aux Dolphins pendant l’intersaison, et bien que Raheem Mostert et les Niners semblent avoir dégagé l’air, les choses sont encore précaires à San Fran.

Fournette est le genre de dos fait pour le style meurtrier et lourd en défense des 49ers, et compte tenu du bond en avant qu’il a fait pour aider le match de passes en 2019, il y a de bonnes chances qu’il ait beaucoup de sens pour l’équipe.

N ° 6: Panthers de la Caroline



Que ce soit le « À QUOI PENSEZ-VOUS?! » wildcard pour fermer cette liste. Sur le papier, il semblerait que les Panthers n’aient aucun besoin d’un autre dos avec McCaffery portant la charge, mais c’est peut-être pourquoi cela a également du sens.

La Caroline passe à une attaque inspirée du LSU avec l’ancien coordinateur offensif des Tigers Joe Brady à la barre, et après McCaffery, leur prochain meilleur arrière est Mike Davis, 27 ans, qui a couru 27 verges l’année dernière. La façon de garder McCaffery en bonne santé pourrait être d’avoir quelqu’un sur la liste pour prendre certaines des difficultés, et le romantisme d’une équipe ayant à la fois McCaffery et Fournette, les deux arrières vantés de 2017, est trop beau pour le laisser passer.