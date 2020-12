Le juge enquêtant sur la mort de Diego Armando Maradona a dispensé le médecin de l’ancien footballeur d’aller en prison. Leopoldo Luque est accusé d’une mort injustifiée présumée, inclus dans le Code pénal argentin avec une peine de un à cinq ans de prison. Bien que le magistrat n’ait pas retiré les accusations au chirurgien, il a exclu son admission immédiate en prison.

La cause examine si le décès a pu être évité et le degré de responsabilité que Luque et la psychiatre Agustina Cosachov auraient pu avoir dans la mort de Maradona. Après avoir connu sa mort, les déclarations des personnes présentes au domicile de la star argentine ainsi que de ses trois filles, ont jeté leur dévolu sur le chirurgien qui est intervenu pour l’hématome sous-dural dans le cerveau quelques jours avant sa mort.

Ensuite, Le juge Orlando Díaz a décidé d’imputer à la fois Leopoldo Luque et Cosachov pour un crime de mort injustifiée, pour une éventuelle “imprudence, négligence ou manque de compétence dans sa profession qui cause la mort d’une autre personne”. En outre, autorisé l’enregistrement au domicile des deux ainsi que dans leurs consultations respectives, avec un large déploiement de jusqu’à 60 agents dans les raids produits dans le cas du médecin.

Compte tenu du fait que les procureurs pourraient étendre les charges retenues contre Luque et demander son arrestation pour “abandon de personne suivi de mort”, les avocats du médecin ont présenté un document au juge demandant la dispense d’entrée en prison. Quelque chose que le juge a accordé en attendant la résolution de l’enquête.

Enquête sur une éventuelle négligence

L’état de santé de Diego Armando Maradona s’est aggravé le 3 novembre, alors qu’il devait être chirurgie d’urgence pour un hématome sous-dural dans la tête. Après avoir conclu avec succès, comme Luque lui-même l’a rapporté à la fin, Pelusa a été sous observation pendant une semaine, jusqu’à ce qu’il soit libéré le 11 novembre. Deux semaines plus tard, le 25 novembre, il est décédé à son domicile de Tigre des suites d’un arrêt cardiorespiratoire.

Le médecin doit déclarer comme accusé un crime de mort injustifiée. Le juge enquête sur le degré de responsabilité – le cas échéant – que Luque avait dans la mort de Maradona, faisant semblant de clarifier si une négligence médicale a été commise de sa part, lorsque Maradona a été renvoyée trop tôt après avoir subi la difficile intervention à la tête.

Luque assure qu’il n’y a pas eu d’erreur

Le médecin de la star argentine n’a pas tardé à sortir lorsqu’il a été directement identifié comme responsable de la mort de Maradona. Quatre jours après la mort, Luque a offert une conférence de presse dans lequel il a déclaré son amour pour ’10’, assurant que “Il n’y a pas eu d’erreur médicale” et que “sa mort n’a rien à voir avec le caillot cérébral”.

De cette façon, effacez tous les doutes qui ont surgi les jours précédents. Et, après la mort de Maradona, on a appris que deux jours avant Luque et la star organisé une discussion animée, ce que le médecin lui-même a reconnu dans les déclarations accordées pour clarifier le manque de négligence. En conséquence, Maradona l’aurait jeté hors de chez lui à Tigre, où il est mort.

Les déclarations de l’infirmière ne sont pas éclairantes

Les doutes sur la façon dont la mort de Maradona est survenue ont augmenté lorsque l’infirmière qui était en charge d’elle au moment de l’issue fatale a témoigné pour la deuxième fois devant les procureurs. Dahiana Gisela s’est contredite concernant sa déclaration initiale et a déclaré que l’entreprise qui l’a embauchée l’a forcée à falsifier le rapport dans les heures qui ont précédé la mort de la star.

Puis il a souligné que dans toutes les visites effectuées dans la pièce dans laquelle se reposait Maradona depuis le début de son quart de travail, l’ancien joueur dormait. Cependant, a changé sa déclaration et a précisé qu’il ne l’avait jamais vu vivant et qu’elle ne voulait pas le déranger pendant qu’il dormait.