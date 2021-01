Nouvelles inquiétantes dans Gijon. L’épidémie de coronavirus est apparue au sein du personnel du Sportif il est devenu incontrôlable et affecte déjà plus de 130 citoyens, comme le rapporte La Nueva España, dans la crainte que le nombre ne continue d’augmenter dans les prochaines heures.

Il Sporting de Gijón, qui milite dans Deuxième division du football espagnol, a confirmé que jusqu’à 10 membres du club étaient positifs (six joueurs de la première équipe, un membre du staff technique et trois joueurs de l’équipe subsidiaire). Ces contagions ont conduit plus de 100 personnes considérées comme des contacts étroits à se mettre en quarantaine après les réunions et les célébrations des vacances de Noël. Au total, il y a déjà plus de 30 cas confirmés.

La Nueva España explique que la plupart des personnes touchées sont des jeunes liés à l’environnement des joueurs de football qui les ont rencontrés dans différents bars et locaux de Asturies.

Le coordinateur des programmes covid du Conseil de la Santé de la Principauté, Maria Jose Villanueva, garantit que la relation existante entre la propagation du virus et les relations sociales dans les foyers et dans l’hôtellerie a été «patente».

À tout cela, il faut ajouter l’inquiétude de cette épidémie avec la nouvelle souche britannique du virus. Bien que ce lien soit toujours à l’étude et n’ait pas été confirmé, quatre cas localisés Aviles faire de cette possibilité gagner des entiers. Dans ce cas, nous serions confrontés à une situation d’alerte puisque cette variante de la maladie, en plus d’un taux de contagion plus élevé, présente des symptômes d’infection plus prononcés.

Nouveaux tests pour le personnel

Le modèle de Sportif de nouveaux tests PCR ont passé ce samedi pour vérifier qu’il n’y a pas eu de nouvelles infections à ajouter aux dix déjà détectées aux alentours des vacances de Noël et qui forceront l’entraîneur David Gallego improviser une programmation pour le match de lundi prochain à Lugo. Pour le moment, le jeu dans l’Anxo Carro continue.

En plus des tests requis par la Liga, l’épidémie dans le Sportif a supposé que le Principauté des Asturies demander au staff et aux employés du club de Gijón de passer un autre test dans les dépendances désignées par les autorités sanitaires et n’exclut même pas que des sanctions puissent être prises en cas de négligence des footballeurs.

Bien que les noms des joueurs testés positifs n’aient pas été officiellement divulgués, il a été constaté qu’ils ne s’entraînent pas avec le groupe Mariño, Pedro Díaz, Nacho Méndez, Gragera, Pablo Pérez, Pelayo Suárez, Gaspar Campos, Guille Rosas et Manu Garcia, même si ce dernier était déjà absent en raison d’une blessure avant les vacances.