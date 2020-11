Si vous aviez déjà révolutionné les réseaux lors de la Augusta Masters, Paulina Gretzky il est allé beaucoup plus loin ces dernières heures. L’épouse de Dustin Johnson, le nouveau vainqueur du tournoi de la veste verte, a enflammé Instagram à un niveau rarement vu avec un nu complet spectaculaire, une pose dans laquelle il apparaît sans vêtements et couvrir juste assez pour éviter la censure.

Le couple a célébré la victoire du golfeur américain en partant en vacances dans les Caraïbes. Ils ont pris un jet privé avec des amis et de la famille au paradis et ont montré toutes sortes de produits de luxe. Et sur l’une des terrasses de votre hôtel Paulina Gretzky voulait augmenter la température sur Instagram avec la pose susmentionnée dans lequel il ne porte qu’un chapeau de paille avec lequel il se couvre le visage.

De toute évidence, la photographie a balayé les réseaux. Plus de 110000 «likes» et environ 2500 commentaires dans lesquels leurs «followers» ils s’abandonnent à la beauté d’une Paulina Gretzky habituée à ce type d’interaction, puisqu’elle utilise régulièrement son profil pour publier des poses suggestives de ce type, même si elle ne se souvient pas d’un nu aussi complet.

Dustin Johnson et Paulina se sont rencontrés en 2009, mais ce n’est qu’en 2013 qu’ils ont commencé à se fréquenter. Elle était déjà connue comme mannequin, influenceuse et aussi pour être la fille de Wayne Douglas Gretzky, Légende américaine du hockey sur glace. Le couple s’est rapidement fiancé en août 2013 et a deux enfants ensemble. «Elle fait partie de moi, de notre famille et de ma réussite. Elle est à la maison avec les enfants, et elle a été formidable avec ça, et elle a tout simplement été un grand soutien pour moi, avec tout ce que je dois faire », a déclaré Dustin il y a quelques mois dans une interview à propos de son inséparable épouse.