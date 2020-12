L’équipe actuelle ne devrait pas supporter la pression de 23 ans sans titre, déclare Shaggy Martínez

▲ Le défenseur a indiqué qu’il n’était pas découragé par la faible participation à ce tournoi, car il est prêt à jouer 90 minutes ou une seule. Photo gracieuseté du Club Cruz Azul

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Jeudi 3 décembre 2020, p. a14

José Shaggy Martínez, défenseur de Cruz Azul, a assuré que l’équipe bleue actuelle n’a pas à supporter la pression des près de 23 ans que le club a passés sans remporter le titre de football mexicain, donc ils se concentrent uniquement sur battre les Pumas en les demi-finales du tournoi Guardians 2020, puis passer à la lutte pour le championnat.

«Pour parler d’il y a 23 ans, quand il y avait une autre équipe, d’autres corps techniques, ce sont des situations qu’ils ont vécues et qui font évidemment partie de l’institution, mais nous n’avons pas à porter cette croix, nous devons vivre dans le présent.

Aujourd’hui, le groupe est différent, même qu’il y a six mois ou 10 ans, et il faut profiter du moment. La pression existe toujours pour être un grand club, mais cette croix, que beaucoup veulent peut-être que nous portions, appartient à d’autres personnes et d’autres époques, maintenant nous n’avons plus qu’à travailler et nous battre pour ce que nous voulons en tant que groupe, a-t-il déclaré hier en une conférence de presse virtuelle.

Il a ajouté que pour l’instant, The Machine doit d’abord penser à gagner ce jeudi, puis dimanche, la réalité est qu’on ne peut pas visualiser la finale quand il y a une étape avant, il y a des moments où on se concentre sur ça et on trébuche. En ce moment, nous sommes à Pumas, concentrés sur le dépassement de cette étape, ce qui est très important.

Il a également indiqué que la série demi-finale contre l’équipe Auriazul la prendra comme une revanche, après avoir chuté (2-1) contre les félins lors de la dernière journée de la phase régulière du concours.

Ils nous ont enlevé le jeu dans les dernières minutes et nous nous sommes retrouvés avec l’épine, et bien, quelle meilleure opportunité que (de leur faire face) en demi-finale, nous savons que ce ne sera pas facile, mais si nous voulons vraiment réaliser des choses importantes, nous devons le montrer sur le court. Tenu.

Dans le même ordre d’idées, il a reconnu que l’équipe dirigée par l’entraîneur uruguayen Robert Dante Siboldi a encore quelques aspects à améliorer pour ne pas être à nouveau dépassée par l’équipe universitaire.

Il faut avoir un peu plus de possession du ballon. Dans les derniers moments, qui sont les plus importants, nous arrêtons de faire les choses, mais nous devons être concentrés pendant 180 minutes, a-t-il déclaré.

Avant le match aller de ladite série, qui se déroulera ce jeudi au stade Azteca, le défenseur a révélé qu’il y avait beaucoup d’encouragements à l’intérieur du vestiaire bleu.

«L’ambiance est assez agréable, nous sommes pleinement motivés, je la compare beaucoup avec Pachuca en 2016, quand j’étais le champion, Dieu veut que nous y parvenions cette fois, nous savons que c’est pas à pas, ce sont des jeux importants, à tuer ou mourir.

Pour le moment, le groupe est très doué pour faire des blagues, et exiger de nous-mêmes sur le court et dans les vestiaires. Évidemment, nous sommes différents, mais en général nous nous entendons bien, nous endurons tous des placages et ainsi de suite. Nous travaillons bien sur le terrain et c’est le plus important, les résultats sont à venir, a-t-il déclaré.

Enfin, il a indiqué qu’il n’était pas découragé par la faible participation qu’il a eue au tournoi actuel des Guardians 2020, et a affirmé qu’il continuerait à travailler au maximum pour être prêt lorsque l’entraîneur l’exigera.

Le football à mesure que la vie tourne, la réalité est que vous ne savez pas quand il peut vous toucher, mais vous devez être prêt au cas où vous entreriez 90 minutes ou une seule. Nous sommes une équipe, où il y a plus de 20 joueurs et seulement 11 participants, donc vous devez être prêt si vous voulez ajouter, aujourd’hui le groupe est très uni et nous sommes tous sur la même ligne, travaillant pour contribuer soit sur ou en dehors du terrain, un point.