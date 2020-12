Que l’environnement dans le Club de football de Barcelone ce bizarre est un fait. De la télé à la maison, connectée à chaque championnat ou match européen, n’importe quel fan peut déduire que quelque chose ne va pas avec Barcelone. C’est l’une des saisons les plus atypiques pour les Catalans, pleine de changements, de controverses et d’un fort problème financier qui éclabousse partout. Suárez, Messi, Bartomeu, Dembélé, Pedri, Koeman, Coutinho, Griezmann, Piqué … chaque nom a un épisode et une polémique. Il y a beaucoup de bruit autour du Barça et cela finit par affecter et pénétrer l’équipe.

le Barça jusqu’au dernier jour. Il j’ai soulevé il assurait un combat et l’atmosphère se raréfiait. Une défaite pourrait générer une catastrophe dans le club. Le matchball a été sauvé. Messi déguisé en Messi et les Catalans ont terminé le match avec trois autres points dans leur casier. Malgré cela, sur le terrain de jeu on pouvait noter que l’Argentin allait à un rythme différent de ses coéquipiers, que sa vie se déroulait dans la victoire tandis que le reste … pas tellement.

Telle était la perception que le parti a laissée, du moins de la télévision. Si quelque chose a ce nouveau football post-pandémique c’est le silence qui prévaut à chaque rencontre. Sans public dans les gradins, le seul son, ce sont les joueurs eux-mêmes. L’ambiance ressemble plus à une fête entre amis qu’à la ferveur d’une compétition comme la Ligue de Santander. Cela permet à tout plus d’être entendu, tout plus ressenti.

Une équipe apathique

La perception du jeu depuis l’herbe était très similaire bien qu’elle laisse plus de lumière sur la situation actuelle du Barcelone. Joueurs du J’ai soulevé, après le match contre les culés, ils étaient perplexes devant l’attitude des culés. Non seulement pendant le match, mais aussi sur le chemin des vestiaires après avoir marqué trois points importants pour diriger le cours de la saison dans le championnat national.

Selon des déclarations au Sport, l’équipe de Levante a halluciné avec ce que le Barça a transmis en tant qu’équipe. «Sur le terrain, ils ne se parlaient même pas. Juste assez de pièces arrêtées et c’est tout », Les joueurs de Granotas se sont manifestés à propos de l’équipe culé, à tel point qu’ils ont reconnu que, pour eux, “C’était une situation étrange”.

«Après le match, absolument rien n’a été entendu dans le tunnel du vestiaire. Pas un mot de satisfaction pour nous avoir conquis », les joueurs culés expliquent avec une certaine surprise l’atmosphère détachée et apathique que les blaugranas ont manifestée pendant et après le match au Camp Nou.

Il est clair que c’est une année de transition à Barcelone, qu’il y a encore beaucoup à unir, qu’il y a plusieurs nouveaux et jeunes joueurs, qu’il y a un manque de cohésion tant dans le style que dans le jeu et dans la sphère personnelle. Il y a un modèle, mais pas un groupe comme il y a des années, qui va de pair, s’entraide et crée des liens au-delà du terrain. Le vestiaire est froid. Du moins, c’est ce que les joueurs du J’ai soulevé, surpris par cette façon de diriger le jeu et de savourer la victoire que les joueurs du Barça.