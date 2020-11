Plusieurs techniciens retirent la voiture du pilote français Romain Grosjean .

Le pilote de la voiture médicale de Formule 1, Alan van der Merwe, et le Dr Ian Roberts, le premier à assister le pilote français Romain Grosjean (Haas) après son brutal accident ce dimanche au Grand Prix de Bahreïn, ont reconnu que “jamais” vu “un feu comme celui-ci”, et qu’une grande partie du succès qu’un accident ne s’est pas produit est due au La réaction «rapide et instinctive» de chacun, au-delà de la «préparation» de ce type d’événement.

“Une grande partie de cela est de la préparation, mais nous n’avons jamais rien vu de tel auparavant. Je n’ai jamais vu un incendie comme celui-ci en tant que conducteur de voiture médicale, c’était un territoire nouveau et inconnu, et nous ne pouvons être préparés qu’avec nos propres idées“A noté Van der Merwe.

De plus, il a reconnu que cela échappe à tous les scénarios hypothétiques qu’ils répètent avant les grandes dates. “Nous faisons beaucoup de préparatifs, mais c’était fou. Honnêtement, pour y arriver et après voir la moitié de la voiture, tandis que l’autre moitié est introuvable et vous ne voyez qu’une énorme boule de feu, vous avez littéralement quelques secondes. La préparation ne vous emmène que très loin, et après cela, c’est juste une réflexion rapide et instinctive », a-t-il déclaré.

Ce dimanche, à la sortie du virage 3 du circuit de Sakhir, la voiture du pilote français est entrée en collision avec celle du Russe Daniil Kvyat (AlphaTauri) et il a dévié de sa trajectoire pour partir. droit à grande vitesse jusqu’au garde-corps situé sur votre droite. À l’impact, la voiture a été fendue en deux et engloutie dans une grande boule de feu. Après 27 secondes d’angoisse, Grosjean a réussi à sortir des flammes de son propre pied grâce au travail du Halo et à l’écart vital qu’il s’était formé entre la voiture et le garde-corps.

Roberts et Van der Merwe ont apporté une contribution notable à cette fin malheureuse en se précipitant sur les lieux de l’accident. “Le premier tour, comme d’habitude, nous les suivons et Je n’ai vu qu’une énorme flamme et quand nous sommes arrivés une scène très étrange où vous avez la moitié d’une voiture pointant dans la mauvaise direction et juste de l’autre côté de la barrière, une chaleur énorme », a décrit Roberts.

“Je pouvais voir Romain essayer de se lever. Nous avions besoin d’un moyen de le rejoindre. Nous avons le commissaire de piste avec un extincteur, et cet extincteur était suffisant pour éloigner la flamme tandis que Romain s’est levé assez haut pour ensuite tendre la main et se hisser par-dessus la barrière », dit-il.

Le Dr Roberts a expliqué comment Grosjean a été retrouvé une fois hors de danger. “Je pouvais voir, évidemment, que il était très tremblant et sa visière était complètement noire et fondue. Il s’agissait de retirer le casque pour vérifier que tout le reste allait bien. Avait un peu douleur au pied et aux mainsdonc à partir de ce moment-là, nous savions qu’il était suffisamment sûr de le déplacer vers la voiture médicale pour appliquer du gel sur ses brûlures », a-t-il déclaré.

“En le regardant cliniquement, nous sommes assez satisfaits de lui du point de vue de blessures qui auraient pu menacer votre vie. Ensuite, nous avons juste essayé de le mettre à l’aise avec les blessures que nous pouvions voir », a poursuivi Roberts, qui il a plaisanté en disant qu’il avait obtenu “un joli bronzage” s’approchant des flammes essayant d’aider Grosjean.

Enfin, Van der Merwe a souligné le «courage» de Roberts. “C’est un travail d’équipe Et finalement, parfois Ian doit me faire confiance et vice versa, et aujourd’hui tout le monde a fait sa part. Romain a fait beaucoup. Le fait qu’il puisse sortir de son propre pied, même sans la botte, est important. Un changement dans l’une de ces choses pourrait donner un résultat très différent. Tout le travail d’équipe, toute la préparation, ça semble en valoir la peine », a-t-il conclu.