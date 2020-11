Formation de l’équipe espagnole. .

Petit à petit, par compte-gouttes, les joueurs convoqués par l’entraîneur Luis Enrique Martínez qui affronteront les prochains matches d’Espagne ont rejoint la concentration de la Ville de football de Las Rozas, où ils prépareront le match amical contre les Pays-Bas et les matchs correspondant à la Société des Nations contre la Suisse et l’Allemagne.

Le premier à apparaître fut Álvaro Morata, qui est revenu dans l’équipe de Luis Enrique après avoir terminé un bon mois d’octobre et un bon début de novembre. L’attaquant de la Juventus a de nouveau célébré les buts et ses victimes, Crotone, Dinamo Kiev, Spezia et Ferencvaros ont concédé jusqu’à six buts de l’international espagnol.

Cela ne manquait pas non plus le débutant Marcos Llorente, Cité pour la première fois avec l’Espagne, ainsi que d’autres noms qui ont également compté à nouveau pour Luis Enrique après ses dernières absences comme Koke Resurrección et Iñigo Martínez.

Le joueur du Real Madrid Marco Asensio est également arrivé, remplaçant de dernière minute d’Ansu Fati, blessé, qui a souffert un ménisque déchiré pendant le match que Barcelone a joué contre le Betis. Et Héctor Bellerín, qui a occupé la Plaza de Jesús Navas à cause d’un accident qu’il a subi à l’aine pendant Séville-Osasuna.

Avec le capitaine Sergio Ramos à la barre, les 18 autres joueurs appelés se sont déroulés sans problème au lieu de concentration et à partir de ce lundi, ils se concentreront sur la préparation des trois prochains matches de l’équipe espagnole.

Le premier, qui jouera ce mercredi contre les Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam avec le défi de gagner pour la première fois à la boîte “oranje” à la maison. Il a essayé jusqu’à quatre fois et a toujours échoué avec des défaites en 1973 (3-2), 1983 (2-1), 2002 (1-0) et 2015 (2-0).

Ensuite, il affrontera le premier des deux matches de la Ligue des Nations. Ce sera contre la Suisse samedi 14 au stade St. Jakob-Park de Bâle. Le deuxième, contre l’Allemagne, se jouera mardi 17 au stade de la Cartuja à Séville.

L’Espagne part en première position du groupe 4 de la Ligue A avec sept points, un de plus que l’Allemagne et l’Ukraine et cinq de plus que la Suisse. Dans leurs prochains engagements, les hommes de Luis Enrique décideront de leur avenir dans une compétition qui, pour l’instant, la Pologne, la Belgique et le Portugal dominent dans les trois autres groupes qui peuvent se battre pour le titre.