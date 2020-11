“Spider-Man: loin de chez soi”, connu en Amérique latine sous le nom de «Spider-Man: loin de chez soi», a été créé en 2019 avec Tom Holland en tant que nouveau Spider-Man, un super-héros qui sait déjà ce que c’est que de participer à la plus grande équation qu’est l’univers cinématographique Marvel (MCU pour son acronyme en anglais). Le film a été réalisé par Jon Watts et écrit par Chris McKenna et Erik Sommers.

Après la fin quelque peu tragique de “Avengers: Endgame”, Peter Parker fait face à une autre menace immense, les élémentaires, pendant ses vacances d’été. Travailler en équipe avec Nick Fury, Maria Hill et le nouveau venu Quentin Beck, également connu sous le nom de Mysterio, Parker se bat pour arrêter les méchants du multivers.

Plus d’un an après sa sortie, de nombreux fans trouvent encore des références subtiles aux bandes dessinées pendant le film. Le portail Web “Screenrant” fait une liste de 10 détails sur Peter que seuls les fans de bandes dessinées ont remarqué.

Peter Parker (Tom Holland) est en difficulté dans “ Spider-Man: loin de chez soi ” (Photo: Marvel Studios / Sony Pictures)

1. EDITH: Après la mort surprise de Tony Stark à la fin de “Avengers: Endgame”, Peter Parker a reçu un cadeau d’adieu de Tony Stark. C’était une paire de lunettes de haute technologie appelée EDITH, qui lui donnait accès aux satellites de Stark Industries et à une énorme collection de drones.

Mais ce que de nombreux fans n’ont pas réalisé, c’est que les lunettes portaient probablement le nom d’une femme du père de Stark, Edith Oberon. Contrairement aux autres technologies de Tony comme Jarvis et Friday, il n’y a pas d’alternative à la bande dessinée aux lunettes EDITH, il n’est donc pas surprenant que de nombreux téléspectateurs pensent qu’elle aurait pu être l’inspiration.

2. LE TENUE CLASSIQUE: Après que son train malheureux se soit écrasé grâce aux illusions intelligentes de Mysterio, Peter se retrouve aux Pays-Bas. Heureusement pour le héros, Happy Hogan, joué par Jon Favreau, vient à la rescousse, guérit ses blessures et lui donne une motivation de super-héros. Plus tard, Parker a l’opportunité de fabriquer un nouveau costume à partir des machines de Stark.

Au fur et à mesure que vous parcourez les options, vous oubliez le costume d’Iron Spider utilisé dans “Avengers: Fin de partie”, mais aussi, les téléspectateurs peuvent avoir un aperçu rapide d’un costume très classique et imposant des bandes dessinées. Le costume a également été surnommé Iron Spider et a été conçu avec la capacité de faire tout ce que le costume Iron Man pouvait faire.

3. PREMIER KISS: Dans la bande dessinée Amazing Spiderman n ° 143, Peter se rend en Europe, cette fois à Paris, où juste avant de monter à bord, ils partagent un baiser romantique. Nous voyons la même scène dans “Spider-Man: loin de chez soi” où Peter et MJ de Zendaya s’embrassent finalement sur Tower Bridge après avoir vaincu Mysterio avec succès.

4. NUMÉROS UNIVERSELS: Dans le multivers Marvel, chaque univers a un numéro spécifique. Dans “Spiderman loin de chez soi”, Quentin Beck dit à Peter qu’il est de Earth-833, tandis que Peter est de Earth-616. Dans les bandes dessinées, cela a une signification importante pour le film. Sur Earth-833, Spider-Man est en fait Spider-UK, partageant un univers avec le propre Captain Britain du Royaume-Uni.

Comme les élémentaires, les pouvoirs de Captain Britain sont dérivés d’énergies interdimensionnelles, et dans les bandes dessinées, Captain Britain a été l’une des premières histoires à se concentrer sur le multivers fou de Marvel.

5. ENREGISTREMENT DE FURIA: Lorsque Spiderman est pris dans l’incroyable illusion de Mysterio, Parker conduit une voiture avec la plaque d’immatriculation “MTU83797”. Ceci est une mention directe des bandes dessinées. En référence à la bande dessinée Marvel Team-Up n ° 83 de juillet 1979, qui voit le sympathique quartier Spider-Man unir ses forces à un autre héros. Il se trouve que dans ce numéro, Spiderman rejoint Nick Fury.

6. LE NOUVEAU COSTUME: Dans “Spiderman: loin de chez soi”, Peter est clairement inspiré par l’original en créant son premier costume avec le jeu de couleurs classique rouge et noir. Bien que le costume soit à l’origine apparu rouge et noir dans les bandes dessinées, les fans n’ont vu que le costume dépeint en rouge et bleu dans les précédents films de Spiderman, provoquant une agréable surprise dans la suite de l’année dernière.

7. BRAD DAVIS: Brad Davis est étudiant à la Midtown School of Science and Technology. Il est tombé amoureux de MJ et a concouru pour ses affections avec Peter Parker lors de son voyage de vacances en Europe. En fait, quelque chose de similaire s’est produit dans la bande dessinée Amazing Spiderman n ° 188 de 1963. Ici, après la brève relation de Peter et MJ, MJ décide d’emmener Brad Davis avec elle en croisière, où Peter a également été invité. Cependant, contrairement au film, Davis a joué un rôle particulièrement court dans les bandes dessinées, n’apparaissant que dans ce numéro.

8. LA VALISE DE L’ONCLE BEN REMPLIT SA VALISE: Lorsque Peter Parker fait sa valise pour son voyage d’été en Europe, il y a un détail que peu de gens ont peut-être remarqué. Sur la valise de Peter se trouvent les initiales «BFP», qui peuvent être les initiales de l’oncle Ben. Bien qu’il n’ait pas encore été mentionné dans le MCU, Oncle Ben a toujours fait partie intégrante de l’histoire de Spidey, et certains fans pensent même que Parker a fait allusion à la mort de son oncle dans Captain America Civil War, nous laissant croire que la valise il l’a fait.

9. ENREGISTREMENT DE TANT PEUT: Après la bataille finale avec le maître illusionniste Mysterio à Londres, Peter rencontre finalement tante May à l’extérieur de l’aéroport de New York. Ici, nous voyons un détail spécial sur la voiture de May qui fait référence à une bande dessinée. La plaque d’immatriculation indique “AMF1562”, faisant référence à Amazing Fantasy n ° 15 1962, qui était la première apparition de Spidey dans une bande dessinée.

10. LES METS: Dans la chambre de Peter, des fans aux yeux vifs ont remarqué un maillot des Mets Mike Piazza accroché à son mur. Dans les bandes dessinées, Peter regardait régulièrement les matchs des Mets avec Oncle Ben et continuait à le faire même après sa mort, donc c’était extrêmement agréable pour les lecteurs de bandes dessinées de voir une petite référence.

En faisant équipe avec Nick Fury, Maria Hill et le nouveau venu Quentin Beck, alias Mysterio, Parker se bat pour arrêter les méchants du multivers (Photo: Marvel Studios / Sony Pictures)