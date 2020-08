Neymar a terminé son déménagement de Barcelone au Paris Saint-Germain pour un montant stupéfiant de 222 millions d’euros à l’été 2017 et les gros contrats n’ont pas cessé depuis, Kylian Mbappe le rejoignant à Paris pour 145 millions d’euros plus 35 millions d’euros de bonus.

Du fait de son déménagement dans la capitale française, le Brésilien est désormais le joueur le plus cher de tous les temps, après avoir battu le précédent record détenu par Paul Pogba de Manchester United, arrivé à Old Trafford en 2016 en provenance de la Juventus pour 105 millions d’euros. Mbappe, quant à lui, passe en deuxième position sur la liste.

La dépense massive de l’Atletico Madrid pour Joao Felix de Benfica de 126 millions d’euros en juillet 2019 fait de la star portugaise la troisième plus élevée de notre liste.

Le déménagement de Philippe Coutinho de Liverpool à Barcelone en janvier 2018 le place désormais quatrième, tandis que les captures par le Barça du duo français Antoine Griezmann et Ousmane Dembele de l’Atletico Madrid et du Borussia Dortmund les placent respectivement devant Pogba.

Le transfert d’Eden Hazard au Real Madrid de Chelsea pour 100 millions d’euros plus des ajouts le place à égalité pour la neuvième place. Cristiano Ronaldo occupe les 9e et 11e places sur la liste, son transfert à la Juventus à l’été 2018 éclipsant le coût de son transfert au Real Madrid de Manchester United neuf ans plus tôt.

Vous pouvez voir la liste complète des footballeurs les plus chers du monde ci-dessous.

Joueur britannique le plus cherAdolescent le plus cherLe défenseur le plus cherLe gardien de but le plus cherGrande transfert hors d’EuropePos. Frais annuels des clubs de joueurs 1 Neymar Barcelone – PSG 2017 222 M € 2 Kylian Mbappe Monaco – PSG 2017 145 M € (+ 35 M €) 3 Joao Felix Benfica – Atletico Madrid 2019 126 M € 4 Philippe Coutinho Liverpool – Barcelone 2018 120 M € (+ 40 M €) 4 Antoine Griezmann Atletico Madrid – Barcelone 2019 120 M € 6 Ousmane Dembele Borussia Dortmund – Barcelone 2017 105 M € (+ 45 M €) 6 Paul Pogba Juventus – Manchester United 2016 105 M € 8 Gareth Bale Tottenham – Real Madrid 2013 100,8 M € 9 Cristiano Ronaldo Real Madrid – Juventus 2018 100 M € 9 Eden Hazard Chelsea – Real Madrid 2019 100 M € (+ 40 M €) 11 Cristiano Ronaldo Manchester United – Real Madrid 2009 94 M € 12 Gonzalo Higuain Napoli – Juventus 2016 90 M € 13 Harry Maguire Leicester City – Manchester United 2019 87,1 M € 14 Neymar Santos – Barcelone 2013 86,2 M € 15 Romelu Lukaku Everton – Manchester United 2017 84,8 M € 16 Virgil van Dijk Southampton – Liverpool 2018 84,5 M € 17 Luis Suarez Liverpool – Barcelone 2014 82,3 M € 18 James Rodriguez Monaco – Real Madrid 2014 80 M € 18 Kepa Arrizabala ga Athletic Club – Chelsea 2018 80 M € 18 Lucas Hernandez Atletico Madrid – Bayern Munich 2019 80 M € 18 Romelu Lukaku Manchester United – Inter 2019 80 M € 22 Nicolas Pepe Lille – Arsenal 2019 79 M € 23 Alvaro Morata Real Madrid – Chelsea 2017 78,9 M € 24 Zinedine Zidane Juventus – Real Madrid 2001 77,5 M € 25 Matthijs de Ligt Ajax – Juventus 2019 75 M € (+ 10,5 M €) 25 Kevin De Bruyne Wolfsburg – Manchester City 2015 75 M € 25 Frenkie de Jong Ajax – Barcelone 2019 75 M € 28 Angel Di Maria Real Madrid – Manchester United 2014 74,6 M € 29 Alisson Becker Roma – Liverpool 2018 73 M € 30 Arthur Melo Barcelona – Juventus 2020 72 M € (+ 10 M €) 31 Luka Jovic Francfort – Real Madrid 2019 70 M € 31 Rodri Atletico Madrid – Manchester City 2019 70 M € 33 Zlatan Ibrahimovic Inter – Barcelone 2009 69,5 M € 34 Raheem Sterling Liverpool – Manchester City 2015 69,1 M € 35 Riyad Mahrez Leicester City – Manchester City 2019 67,8 M € 36 Diego Costa Chelsea – Atletico Madrid 2018 66 M € 37 Thomas Lemar Monaco – Atletico Madrid 2018 65 M € 37 Kaka AC Milan – Real Madrid 2009 65 M € 37 Aymeric Laporte Athletic Club – Manchester City 2018 65 M € 37 Joao Cancelo Juventus – Manchester City 2019 65 M € (TTC) Danilo) 41 Edinson Cavani Napoli – PSG 2013 64,5 M € 42 Pierre-Emerick Aubameyang Borussia Dortmund – Arsenal 2018 63,75 M € 43 David Luiz Chelsea – PSG 2014 62,5 M € 44 Angel Di Maria Manchester United – PSG 2015 61,6 M € 45 Oscar Chelsea – Shanghai SIPG 2017 60,3 M € 46 Miralem Pjanic Juventus – Barcelone 2020 60 M € (+ 5 M €) 46 Naby Keita RB Leipzig – Liverpool 2018 60 M € 46 Luis Figo Barcelone – Real Madrid 2000 60 M € 46 Tanguy Ndombele Lyon – Tottenham 2019 60 M € 50 Fernando Torres Liverpool – Chelsea 2011 59 M € 51 Fred Shakhtar Donetsk – Manchester United 2018 58,9 M € 51 Jorginho Napoli – Chelsea 2018 58,9 M € 53 Hulk Zenit – Shanghai SIPG 2016 58,6 M € 54 Benjamin Mendy Monaco – Manchester City 2017 58,2 M € 55 John Stones Everton – Manchester City 2016 58 M € 56 Kyle Walker Tottenham – Manchester City 2017 56,7 M € 57 Ben Chilwell Leicester City – Chelsea 2020 55,8 M € 58 Bruno Fernandes Sporting – Manchester United 2020 55 M € (+ 25 M €) 58 Hernan Crespo Parme – Latium 2000 55 M € 60 Alexandre Lacazette Lyon – Cul nal 2017 53 M € (+ 7 M €) 60 Timo Werner RB Leipzig – Chelsea 2020 53 M € 62 Gianluigi Buffon Parma – Juventus 2001 52 M € 63 Eliaquim Mangala Porto – Manchester City 2014 51,7 M € 64 Alex Teixeira Shakhtar Donetsk – Jiangsu Suning 2016 50 M € 64 Bernardo Silva Monaco – Manchester City 2017 50 M € 64 Fabinho Monaco – Liverpool 2018 50 M € 64 Eder Militao Porto – Real Madrid 2019 50 M € 64 Aaron Wan-Bissaka Crystal Palace – Manchester United 2019 50 M € 64 Victor Oshimhen Lille – Napoli 2020 50 M € 70 Anthony Martial Monaco – Manchester United 2015 49,3 M € 71 Gylfi Sigurdsson Swansea City – Everton 2017 49,2 M € 72 Leroy Sane Manchester City – Bayern Munich 2020 49 M € (+ 11 M €) 72 Christian Vieri Lazio – Inter 1999 49 M € 74 Gaizka Mendieta Valence – Lazio 2001 48 M € 74 Ferland Mendy Lyon – Real Madrid 2019 48 M € 76 Mesut Ozil Real Madrid – Arsenal 2013 47 M € 77 Juan Sebastian Veron Lazio – Manchester United 2001 46 M € 77 Rio Ferdinand Leeds United – Manchester United 2002 46 M € 77 Ronaldo Inter – Real Madrid 2002 46 M € 7 7 Juan Mata Chelsea – Manchester United 2014 46 M € 77 Douglas Costa Bayern Munich – Juventus 2017 46 M € 82 Christian Benteke Aston Villa – Liverpool 2015 45,8 M € 83 James Rodriguez Porto – Monaco 2013 45 M € 83 Joao Mario Sporting CP – Inter 2016 45 M € 83 Granit Xhaka Borussia Monchengladbach – Arsenal 2016 45 M € 83 Tiemoue Bakayoko Monaco – Chelsea 2017 45 M € 83 Richarlison Watford – Everton 2018 45 M € 83 Vinicius Junior Flamengo – Real Madrid 2018 45 M € 83 Rodrygo Santos – Real Madrid 2019 45 M € 83 Mateo Kovacic Real Madrid – Chelsea 2019 45 M € 83 Sebastien Haller Eintracht Francfort – West Ham 2019 45 M € 92 Nemanja Matic Chelsea – Manchester United 2017 44,7 M € 93 Youri Tielemans Monaco – Leicester City 2019 44,6 M € 94 Leroy Sane Schalke – Manchester City 2016 44 M € 95 Andriy Schevchenko AC Milan – Chelsea 2006 43,9 M € 96 Robinho Real Madrid – Manchester City 2008 43 M € 96 Radamel Falcao Atletico Madrid – Monaco 2013 43 M € 98 Alexis Sanchez Barcelone – Arsenal 2014 42,5 M € 99 Rui Costa Fiorentina – AC Milan 2001 42 M € 99 Javier Pastore Palerme – PSG 2011 42 M € 99 Thiago Silva AC Milan – PSG 2012 42 M € 99 Jackson Martinez Atletico Madrid – Guangzhou Evergrande 2016 42 M € 99 Henrikh Mkhitaryan Borussia Dortmund – Manchester United 2016 42 M € 99 Mohamed Salah Roma – Liverpool 2017 42 M € 99 Leonardo Bonucci Juventus – AC Milan 2017 42 M €

Joueur britannique le plus cher

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/58/c2/gareth-bale-perez-real-madrid_h0jq1q3dmws81affth19gyza7.jpg?t=754273533&w=500&quality=80

Gareth Bale est le joueur britannique le plus cher de tous les temps, ayant coûté 100,8 millions d’euros au Real Madrid en 2013.

À l’époque, Bale était le joueur le plus cher de l’histoire, mais il a glissé à la huitième place du classement en 2019. Il est maintenant derrière Paul Pogba, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho.

Le joueur anglais le plus coûteux de l’histoire est d’ailleurs le défenseur de Manchester United Harry Maguire, qui a rejoint Leicester City en 2019 pour 87,1 millions d’euros.

Adolescent le plus cher

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/39/e3/kylian-mbappe-france-2017_13ufxswk1azst1iz5zeguo3iis.jpg?t=687844718&w=500&quality=80

Kylian Mbappe est l’adolescent le plus cher de tous les temps après avoir rejoint le PSG dans le cadre d’un contrat de prêt à acheter qui vaudra 180 millions d’euros après bonus.

Non seulement il est le footballeur adolescent le plus cher de tous les temps, mais Mbappe est également le deuxième joueur le plus cher de tous les temps.

Joao Felix suit Mbappe comme le deuxième adolescent le plus cher, après avoir été signé par l’Atletico Madrid de Benfica pour 126 millions d’euros en 2019.

Défenseur le plus cher

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/9d/4a/harry-maguire-manchester-united-2019-20_x8zahbhri44v1c17ct1699lw3.jpg?t=-2119770547&w=500&quality=80

Harry Maguire est devenu le défenseur le plus cher de tous les temps lorsque Manchester United a déboursé une somme de 87,1 millions d’euros à Leicester City pour les services de l’international anglais en 2019.

Maguire a dépassé le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk dans le processus, mais de manière relativement marginale, l’arrière central néerlandais coûtant 84,5 millions d’euros aux Reds

Gardien de but le plus cher

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/fd/31/kepa-arrizabalaga-athletic-bilbao_1wab3of5y6pjo17ve4s6h6ie70.jpg?t=1155449520&w=500&quality=80

Kepa Arrizabalaga est le gardien de but le plus cher de l’histoire après que Chelsea ait dépensé 80 millions d’euros pour respecter sa clause de libération avec l’Athletic Club en 2018.

Pendant longtemps, l’ancien capitaine de la Juventus Gianluigi Buffon a tenu cette marque après avoir rejoint la formation turinoise de Parme pour 52 millions d’euros, ce qui est une somme colossale lorsque l’inflation est prise en compte.

Puis en quelques semaines, le record a été brisé deux fois. Premièrement, Liverpool a fait appel à Alisson Becker de la Roma pour 73 millions d’euros, pour prendre temporairement la marque du gardien le plus cher du monde.

Pour ne pas être en reste, Chelsea a égalé la clause de libération de Kepa pas même un mois plus tard, ce qui signifie que l’international espagnol a rapidement détrôné Alisson pour la première place dans l’histoire des transferts.

Le plus gros transfert hors d’Europe

. https://images.daznservices.com/di/library/GOAL/d/98/oscar-shanghai-sipg_auo6y15sbouc15dluhhtjavwn.jpg?t=498968914&w=500&quality=80

Le montant le plus élevé qu’un club non européen ait jamais payé pour un joueur est de 60,3 millions d’euros, que le Shanghai SIPG a remis à Chelsea pour le milieu de terrain brésilien Oscar en 2016.

Cependant, avec l’évolution du marché, qui sait quel record sera brisé ensuite?!