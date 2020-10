Bouche il continue de s’entraîner en pensant à ses débuts dans la toute nouvelle Coupe de la Ligue de Football Professionnel. Xeneize aura un départ difficile samedi prochain contre Lanús à La Fortalez et Miguel Ángel Russo pense déjà à l’équipe qu’il mettra sur le terrain.

Boca ira avec son troisième maillot rendant hommage à la Bombonera pour ses 80 ans tandis que Miguel Ángel Russo évalue déjà des alternatives pour le 11 qui ira sur le terrain.

Bien que l’équipe n’ait pas défini l’équipe, selon Ignacio Bezruk, Boca sortirait sur le terrain avec un mélange de partants et de remplaçants. “Le gardien de but sera Rossi, c’est clair pour nous, et le gardien remplaçant sera Javi García “, commencer à compter.

De plus, il a expliqué que “Ce sera une équipe mixte. Il y aura des partants et des remplaçants réguliers parce que l’idée de Miguel est de donner une chance à ceux qui n’ont pas beaucoup joué.” Et il a ajouté: “J’ai mis le premier doute sur l’aile droite. Pour comprendre l’après-midi si Buffarini va jouer comme il l’a fait ou est-ce que Leonardo Jara va jouer.”

En plus de déclarer que les défenseurs centraux seront Zambrano (il a battu Lisandro López) et Izquierdoz, le journaliste a déclaré que “Fabra jouera à gauche. Au milieu du terrain, Salvio est toujours dans l’équipe, Campuzano revient dans l’équipe, Capaldo à côté. de lui (au lieu de Pol Fernández), Cardona ferait partie de l’équipe. “

Mais la plus grande surprise serait dans l’attaque. Bezruk a dit que “Tevez jouera à l’étage et je pose l’autre question ici dans le compagnon. Est-ce Soldano ou est-ce que ce sera Wanchope Ábila?” De cette façon, Ábila pourrait entrer à la place de Soldano et DT finira de le définir en pratique cet après-midi.