Malgré le fait que le coronavirus a paralysé le monde du sport pendant des mois, annulant des événements tels que l’Eurocup et les Jeux Olympiques, 2020 n’a pas été sans surprises. Le burofax de Messi, la victoire par Bayern Munich au Barcelone vague de Espagne à Allemagne, la signature de Carlos Sainz pour Ferrari ou celui de Marc Gasol pour les Lakers, le championnat du monde MotoGP conquis par Joan Mir ou le Tour de France de Pogacar sont quelques-unes de ces cloches.

1. Burofax de Messi

Dans le monde du football, la décision de Messi de quitter Barcelone a attiré tous les regards. Le 25 août, le footballeur argentin a communiqué au club, via un burofax, son intention de profiter de la clause qui lui permettait de quitter l’équipe en fin de saison. Cette clause, selon Bartomeu, avait expiré le 10 juin, de sorte que le Barcelone il a fait référence à sa clause 700 millions d’euros. Messi Il a préféré ne pas aller au procès et a finalement continué avec l’équipe du Barça, bien qu’il ait récemment avoué à Jordi Évole qu’il avait renvoyé le burofax.

2. 2-8 du Bayern contre le Barça

L’une des raisons qui a conduit à la décision de Messi de quitter Barcelone était l’élimination de l’équipe contre le Bayern Munich en quarts de finale de la dernière édition de la Ligue des champions. Bien que l’équipe allemande ait été la favorite à la fois dans le match nul et dans la montée du tournoi, comme cela s’est finalement produit, personne ne s’attendait à ce qu’ils soient en mesure d’approuver un 2-8 au Barcelone. Après cette écrasante défaite, Quique Setién a été condamné et même Gérard Piqué a proposé de quitter l’équipe des Blaugrana. Bartomeu, pour sa part, a refusé de démissionner, ce qu’il a fini par faire le 27 octobre sous la menace d’un vote de défiance. Au-delà des résultats sportifs, la position du président avait été fortement affaiblie après ce qui s’est passé avec Messi.

3. L’irruption d’Ansu Fati

Le seul joueur de Barcelone qui a été sauvé en 2020 a été Ansu Fati. Cette année, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Super Coupe d’Espagne, le plus jeune joueur à marquer un doublé en Liga (c’était le 2 février contre Levante) et le plus jeune joueur à marquer en Classique .

Ansu Fati, qui est également le joueur de l’histoire de la Liga qui a marqué le plus de buts en tant que mineur, est devenu le deuxième plus jeune joueur à faire ses débuts avec l’équipe nationale lorsque le 3 septembre il a remplacé Jésus Navas contre l’Allemagne. Trois jours plus tard, il débuterait contre l’Ukraine et deviendrait le plus jeune buteur de l’histoire de «La Roja».

4. Victoire de l’Espagne sur l’Allemagne

Avec Ansu Fati blessé, l’équipe nationale a réalisé un autre des buts les plus célèbres de ce 2020. L’Espagne a scellé sa qualification pour la phase finale de l’UEFA Nations League pour la première fois de son histoire en s’imposant par 6-0 A l’Allemagne. Ce match historique a eu lieu à La Cartuja (Séville) et Morata, Ferran torres trois fois, Rodri et Oyarzabal ils étaient les buteurs ce jour-là.

5. Le retour de Casillas au Real Madrid

En ce qui concerne la Real Madrid; Si Messi était sur le point de quitter Barcelone, Iker Casillas est revenu chez les Blancs pour agir en tant que directeur général adjoint de la Fondation. À ses 39 ans, après avoir annoncé son retrait en août dernier, Iker Casillas Il retournait au club avec lequel il est entré 9 ans et qu’il est parti en 2015 pour tenter sa chance dans le Port, où il a subi une crise cardiaque en 2019.

6. La Coupe du monde Joan Mir

En dehors du football, l’une des cloches de ce 2020 a été la victoire de Joan Mir au championnat du monde de MotoGP. Avec Marc Márquez sorti après s’être écrasé lors de la première course de la saison, le pilote Suzuki a pris le relais pour sa deuxième année dans l’élite de la moto.

7. La signature de Carlos Sainz par Ferrari

Concernant la Formule 1, Ferrari a surpris en décidant de ne pas renouveler un quadruple champion du monde pour parier en 2021 sur un Carlos Sainz avec lequel il s’entraînera avec Leclerc le plus jeune couple de l’histoire de l’équipe italienne. Le Madrilène est ainsi devenu le troisième pilote espagnol à signer pour Ferrari après Marquis de Portago et Fernando Alonso.

8. Le retour de Fernando Alonso

Malgré le fait que l’option de retourner au “ grand cirque ” était là, des équipes comme Red Bull ont publiquement rejeté Fernando Alonso en raison de son âge, 39 ans. Cependant, la signature de Carlos Sainz par Ferrari, et l’arrivée de Ricciardo à McLaren comme son remplaçant, il a de nouveau laissé un vide pour Alonso en Renault, une équipe dans laquelle il reviendra pour la troisième fois de sa carrière.

9. La signature de Marc Gasol par les Lakers

Une autre signature célèbre de ce 2020 qui a eu un Espagnol comme protagoniste a été Marc Gasol pour les Lakers. À 35 ans, le pivot a rejoint le champion en titre de la NBA et cherchera avec James Lebron revalider le titre. S’il réussit, et après l’avoir fait auparavant avec Toronto, Marc égalerait les deux anneaux récoltés par son frère Pau Gasol, qui a également joué dans le Lakers.

10. Le tour de Pogacar

Une autre cloche de ce 2020 a été la victoire dans le Tour de France de Pogacar. Il est venu à cette course comme le grand favori Roglic avec la permission de Bernal, qui avait été proclamé champion lors de l’édition précédente. Ineos a revalidé sa confiance dans le Colombien en laissant un champion comme Géraint Thomas déjà quatre fois champion comme Froome. Tel a été l’engagement d’Ineos envers Bernal qui a permis à Froome de partir pour l’équipe d’Israël en 2021.

Cependant, Bernal Il n’a pas été à la hauteur de la tâche et a dû partir. Oui c’était Roglic, qui était le grand dominateur de la course, dosant avec une grande confiance son avantage sur ses rivaux. Cependant, bien qu’il soit un spécialiste du contre-la-montre, il a été battu lors du dernier contre-la-montre par son compatriote Pogacar. Le Slovène a marqué 1’56 ” à Roglic et il a été proclamé avec 21 ans le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1904.

11. Le numéro 1 de John Ram

Grâce à sa victoire au Tournamente Memorial dans l’Ohio, le golfeur a atteint le numéro un du PGA World Golf Rankings, évincant Rory McIlroy, John Ram devient ainsi le vingt-quatrième numéro un de l’histoire, le dixième européen et le deuxième espagnol après Severiano Ballesteros.

12. Le record du monde de Duplantis Pole

Dans une année 2020 où plusieurs records du monde étaient appelés à être battus aux Jeux Olympiques, même l’annulation de cette nomination n’a empêché Duplantis mettez-le en pole. Le Suédois est devenu un phénomène pour son 20 ans en battant le record du monde à Torun avec 6,17 et le battre à nouveau une semaine plus tard à Glasgow avec 6,18.