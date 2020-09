Si c’était un tweet, il dirait littéralement: Anton Khudobin.

Parce que c’est ça, c’est l’histoire.

Oui, les Stars avaient des buts de joueurs de fond comme Joel Hanley et Joel Kiviranta, mais lorsque vous affrontez une équipe de grande puissance comme le Lightning lors de la finale de la Coupe Stanley, vous avez besoin que votre gardien de but soit au sommet de sa forme. Et Khudobin était alors qu’il soutenait Dallas pour une victoire de 4-1 dans le premier match samedi.

«Il a été un roc pour nous tous en séries éliminatoires, a dit Blake Comeau, qui a obtenu une passe sur le filet vide de Jason Dickinson à la fin de la troisième. “Ce n’était pas différent ce soir et nous avons évidemment eu un peu de problèmes de pénalité là-bas en troisième. Il était là pour nous renflouer et c’est en quelque sorte le scénario de ces séries éliminatoires. Chaque fois que nous avons eu besoin d’un gros arrêt en temps opportun. points dans le jeu, il a été là pour nous.

“Donc, nous avons beaucoup confiance en lui. Il joue très bien pour nous en ce moment et nous allons avoir besoin de lui pour continuer à avancer.”

Lorsque le dernier buzzer a retenti, Khudobin avait effectué 35 arrêts sur 36 tirs – soit dit en passant, son homologue du Lightning, Andrei Vasilevskiy, a vu 19 tirs (16 arrêts) – avec un seul but après une double déviation. Un certain nombre de ces sauvegardes devraient apparaître vers le haut de chaque Top 10.

“Je pense que son jeu parle de lui-même”, a déclaré Jamie Oleksiak, qui a été crédité du but gagnant. “Évidemment [he has] a été génial pour nous et, vous savez, il semble que chaque fois qu’il est là-bas, il s’amuse et je pense que nous nous nourrissons de cette énergie et, comme je l’ai dit, je pense qu’il a été génial. Je ne peux pas en dire assez sur lui. “

Voici un aperçu de certains de ces gros arrêts de Khudobin alors que Dallas est maintenant à trois victoires de la coupe Stanley.

1. Gumby

Honnêtement, je ne sais pas comment il a gardé celui-ci hors du filet en deuxième période avec Anthony Cirelli à la porte. Cette sauvegarde a gardé un match 2-1.

2. orteil

En troisième période, Tampa Bay a décuplé la pression.

Le Lightning avait un 92 Corsi For Percentage, un 88.89 Fenwick For Percentage et un 9-0 Scoring Chances For, plus ils ont battu les Stars 22-2 dans le dernier quart.

Mais lorsque votre gardien est sur son jeu, il est sur son jeu, comme en témoigne cet arrêt de pied sur Alex Killorn.

“J’ai beaucoup parlé d’Anton, c’est juste un grand compétiteur”, a déclaré l’entraîneur-chef par intérim des Stars Rick Bowness après le match. “Ne vous laissez pas emporter par les styles, laissez-vous envelopper par la description du poste: arrêtez la rondelle.

“Il fait tout ce qu’il peut pour arrêter chaque coup. Quand il est sur, ce qu’il était ce soir, il lit le jeu. Donc, il arrive et anticipe le coup. Il n’est pas en retard. Il ne poursuit pas le match. Il est concentré sur ce qui est à venir, d’où ça vient et il rencontre la rondelle. Son jeu de position a été excellent. Ses lectures ont été excellentes, mais plus important que tout, c’est un gars compétitif et il fera tout ce qu’il peut pour arrêter la rondelle et c’est pourquoi il est tellement efficace.”

3. Cela utilise votre tête

Il a pris une photo au masque de Nikita Kucherov, lauréat du trophée Hart 2019.

En parlant de masques, saviez-vous que Khudobin – surnommé “Dobby” pour des raisons évidentes – a Dobby de Harry Potter sur son masque?

4. Gant de sauvegarde et une beauté

Alors que les Stars menaient de deux buts et que Tampa Bay montait toujours la chaleur, Khudobin a fait un arrêt monstre sur Zach Bogosian.

«C’est un très bon gardien. Quand il est sur, il est sur», a noté l’attaquant du Lightning Tyler Johnson. «Je pensais que nous avions généré de très bonnes occasions et il a fait de très gros arrêts… C’est un sacré gardien de but, alors nous allons devoir faire de bons jeux.

Les Stars mènent le meilleur des sept matchs de la série un contre aucun. Le deuxième match aura lieu lundi à 20 h HE à Edmonton (NBCSN, Sportsnet, CBC, TVAS).

Khudobin a volé le premier match pour les Stars, mais il avait déjà des plans alternatifs pour capturer la Coupe.