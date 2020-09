Les 49ers ont peut-être gagné 31-13 contre les Jets dimanche, mais ils ont perdu certains joueurs clés dans le processus.

On craint que les stars défensives Nick Bosa et Solomon Thomas ne soient blessées au LCA, et le quart Jimmy Garoppolo n’est jamais entré dans le match après la mi-temps avec une blessure à la cheville. Ce fut un match difficile pour San Francisco, et l’équipe a estimé que le nouveau terrain du MetLife Stadium pouvait avoir quelque chose à voir avec toutes les blessures.

Presque immédiatement après le match, l’ailier défensif des 49ers Arik Armstead a sauté sur Twitter pour se plaindre.

S’adressant aux journalistes, Armstead a rendu ses pensées un peu plus claires.

“Je pense que le gazon était assez épais”, a déclaré Armstead. “Les gars semblaient rester coincés dans le sol plus régulièrement. Un groupe de gars est tombé, ce n’était pas vraiment amusant de faire partie.”

Les 49ers affronteront les Giants la semaine prochaine dans le même stade, et Armstead a déclaré qu’il n’avait pas hâte d’y être.

“Beaucoup d’anxiété”, a déclaré Armstead à propos de son retour à MetLife. “Vous voyez des gars que vous aimez descendre et se blesser et nous devons revenir ici et jouer à nouveau sur la même surface et c’est angoissant de savoir que vous devez faire face à nouveau.”

Le stade MetLife a subi quelques rénovations pendant l’intersaison, y compris l’installation d’un nouveau gazon.

De Giants Wire:

Giants Wire a appris que le stade est actuellement en train d’installer une nouvelle surface artificielle pour remplacer celle qui est en place depuis 2013. Un porte-parole des Meadowlands, qui gère le stade MetLife, a déclaré que le nouveau gazon est connu sous le nom de «UBU Speed ​​S5-M». Le produit a été utilisé dans des endroits tels que le stade Paul Brown et le stade Aloha, parmi d’autres sites universitaires et NFL.

On craint que Bosa et Armstead aient tous deux subi des LCA déchirées, et le joueur de ligne des Steelers Zach Banner a subi une LCA déchirée lors de la semaine 1 à MetLife. Trois (probables) déchirures d’ACL en deux matchs à MetLife sont une tendance préoccupante, et c’est pourquoi les 49ers ont été si vocaux avec leurs plaintes.

L’entraîneur des 49ers Kyle Shanahan sur le terrain du MetLife Stadium, causant des blessures: “C’était quelque chose qui préoccupait nos gars tout de suite. Et les résultats l’ont définitivement rendu plus fort.” – Albert Breer (@AlbertBreer) 20 septembre 2020

Kyle Shanahan: “Malheureusement, nous devons y retourner et jouer la semaine prochaine.” – étant donné les conditions du gazon que tout le monde se plaignait d’être “collant”. – Akash Anavarathan (@akashanav) 20 septembre 2020

En plus de Bosa, Armstead et Garoppolo (qui ne joueront probablement pas lors de la semaine 2), les 49ers ont également perdu le demi offensif Raheem Mostert sur blessure lors du match de dimanche.