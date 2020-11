Hermione Granger est sans aucun doute l’un des personnages les plus importants de l’univers Harry Potter. Sans cela, Potter et Ron finiraient probablement par mourir, car grâce à leur intelligence, ils ont réussi à découvrir certains mystères qui entouraient la réalité du monde magique.

Hermione avait de nombreuses forces de personnalité et de caractère qui lui permettaient d’être vitale dans la lutte contre Voldemort et ses partisans. Mais c’était aussi un personnage qui avait des défauts et des faiblesses identifiables.

10. VOS ÉMOTIONS POURRAIENT NUER VOTRE JUGEMENT (D)

Ron avait des sentiments pour Hermione, cependant, il a décidé de commencer une relation avec Lavender

Étant donné que Harry et ses amis n’étaient que des préadolescents et des adolescents pendant la série, il n’est pas surprenant que tout le monde ait vécu des moments d’immaturité émotionnelle et de drame.

En général, Hermione était la plus proche émotionnellement et la moins dramatique du trio, mais parfois ses sentiments pouvaient la troubler. C’était particulièrement le cas en ce qui concerne sa relation avec Ron.

9. ELLE TOUJOURS VOULU POUR ÊTRE LA MEILLEURE (F)

Pour créer Hermione Granger (Emma Watson), JK Rowling s'est appuyée sur elle-même car ils sont tous les deux obsédés par les livres.

Hermione n’avait peut-être pas été classée dans Serdaigle ou Serpentard, mais elle avait définitivement beaucoup de motivation pour réussir. Elle était ambitieuse et intelligente et voulait être parmi les meilleures de sa classe.

C’était un grand trait, et c’était particulièrement important parce que ce n’était pas un attribut vu chez de nombreux jeunes personnages féminins à l’époque. Hermione n’allait pas laisser quoi que ce soit se mettre en travers de son chemin et elle a travaillé dur pour réussir.

8. PARFOIS J’AI ÉTÉ TRÈS CRITIQUE (D)

Parce qu’Hermione était généralement si intelligente, elle jugeait parfois des gens qui ne répondaient pas un peu à ses critères. Hermione voyait le monde d’une manière plutôt pratique et logique, c’est pourquoi elle était facilement en colère par des gens qui n’étaient pas comme ça.

Il n’aimait pas du tout le professeur Trewlaney, et il ne s’entendait même pas toujours avec Luna parce que ce personnage avait des idées plus fantastiques sur le monde.

7. J’étais très courageux (F)

Hermione de Harry Potter

Bien qu’Hermione ait de nombreux traits de la maison Serdaigle, elle a probablement été classée à Gryffondor car certains de ses meilleurs attributs sont associés à la maison. C’était une personne très courageuse. Même s’il était généralement moins imprudent que Ron et Harry, il était toujours courageux.

Hermione n’avait pas peur de s’attaquer aux partisans de Voldemort ou aux intimidateurs comme Malfoy. Il a risqué sa vie plusieurs fois pour sauver les autres et faire ce qu’il fallait.

6. C’EST UN PEU D’HYPOCRITE (D)

Hermione a aidé Ron à faire partie de l'équipe de Quidditch

L’une des choses qui fait d’Hermione un personnage si intéressant est qu’elle peut parfois être incohérente. C’est réaliste et facile à identifier, car la plupart des gens ont des principes et des idéaux qu’ils ne respectent pas toujours.

Donc, même si Hermione était celle qui refusait d’enfreindre les règles à moins que ce ne soit nécessaire pour aider les autres, elle était hypocrite à ce sujet. Tout en critiquant Harry parce qu’elle pensait qu’il utilisait Felix Felicis sur Ron, elle a confondu McLaggen elle-même pour que Ron puisse avoir une place dans l’équipe de Quidditch.

5. SA FIDÉLITÉ ÉTAIT INCASSABLE (F)

Ron ressent tellement de pression qu'il décide d'abandonner ses amis aux Reliques de la Mort

Alors que la plupart des Gryffondors, à quelques exceptions près comme Peter Pettigrew, sont généralement fidèles, Hermione est l’une des plus fidèles de toutes. Alors que Ron hésite de temps en temps et qu’Harry a souvent beaucoup de ses propres problèmes à craindre, Hermione est une excellente amie qui le soutient.

Même quand Ron part et qu’elle est déchirée, elle reste toujours avec Harry pour l’aider à finir de détruire les Horcruxes.

4. C’ÉTAIT QUELQUE CHOSE DE PRÉSUMÉ (D)

Le film raconte l'histoire de Harry, un garçon qui, à l'âge de onze ans, découvre qu'il est un sorcier, alors il est envoyé à l'école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard pour commencer sa formation. Avec ses amis Hermione Granger et Ron Weasley, ils passeront par de grandes aventures et des défis.

Hermione était peut-être extrêmement intelligente et une bonne amie, mais elle pouvait être un peu curieuse et même un peu ennuyeuse parfois. Ce n’est en aucun cas un péché cardinal, et il vaut également la peine de se rappeler à quel point il était jeune.

Cependant, surtout quand elle était plus jeune, elle aimait s’insérer dans les conversations des autres et elle aimait montrer qu’elle était la plus intelligente et la plus capable de tous. La plupart du temps, elle ne savait que ce qu’elle valait, mais il y avait des moments où elle aurait pu être plus délicate.

3. IL ÉTAIT TRÈS INTELLIGENT SUR DE NOMBREUX ASPECTS (F)

Emma Watson comme Hermione dans ‘Harry Potter’ (Photo: Warner Bros.)

De tous les traits auxquels Hermione est associée, son intelligence est ce pour quoi elle est la plus connue. Bien que ce ne soit pas sa seule force, il était une personne extrêmement intelligente à bien des égards.

Il était vraiment intelligent avec les livres, mais il a également étudié dur et appliqué lui-même. Elle était naturellement douée en magie et avait une grande mémoire. En plus de tout cela, il était également très intelligent sur le plan émotionnel et avait souvent une bonne vision pour les autres.

2. J’AVAIS L’ESPRIT FERMÉ (D)

Hermione n’aimait pas la classe du professeur Trewlaney (Warner Bros)

Malgré les nombreuses forces d’Hermione, l’une de ses plus grandes faiblesses était qu’elle pouvait être fermée d’esprit. Il pensait souvent que sa façon de voir le monde était la seule correcte, et il fermerait tout ce qui lui paraissait illogique.

1. ELLE A DÉFENDÉ TOUT LE MONDE QUI EN AURA BESOIN (F)

Emma Watson est Hermione dans ‘Harry Potter’ (Photo: Warner Bros.)

Bien qu’Harry soit peut-être le héros principal de l’histoire, c’est Hermione qui était le plus grand défenseur de l’aide aux autres. Il a vu l’inégalité et a été bouleversé à ce sujet, et a voulu aider.

Même si elle était jeune et ne savait pas comment aider au mieux les elfes de maison, elle était l’une des rares personnes à avoir vu qu’ils étaient traités injustement et à vouloir y remédier. Sa passion pour défendre et défendre les autres était très impressionnante.