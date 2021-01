Une nouvelle année commence et avec elle de nouvelles opportunités. Laissé derrière ce 2020, avec ses avantages et ses inconvénients, il donne lieu à un 2021 qui apportera de nouvelles opportunités et, sûrement, de grandes révélations du panorama européen. Le 2020 déjà consommé et fatidique a laissé, parmi d’autres grands footballeurs, l’irruption d’un très réussi Erling Haaland, le dernier Garçon d’or du football et l’un des grands buteurs de sa première année au plus haut niveau dans les rangs de Borussia Dortmund.

Comme chaque année, son témoin sera pris par un autre talent qui est sur le point d’émerger, de le casser dans tel ou tel club. Pour cela, le UEFA a préparé une longue liste de 50 belles promesses du football européen qui, à son avis, pourraient être les prochains grands talents au bord de leur émergence. Sur la liste, avec des joueurs de tout le vieux continent, il y a jusqu’à quatre joueurs aux saveurs de LaLiga, y compris les deux seuls Espagnols sur la liste.

Pedri Gonzalez (18 ans, Barça) et Sergio Arribas (19 ans, Real Madrid) sont les deux promesses nationales qui, aux yeux de l’UEFA, se démarquent des autres comme les plus grands talents espagnols qui peuvent finir d’exploiter en 2021. Le canari est dans le Barça cela semble aujourd’hui le plus réalisable. Les problèmes structurels et sportifs des Catalans ont conduit le jeune homme de seulement 18 ans au titre et à être presque indispensable dans les plans de Koeman ainsi que dans son bon travail pour les Blaugranas. Il comprend le jeu et, bien qu’il ne suce pas La Masía, il semble avoir cet ADN dont ils parlent tant à Barcelone. Votre compréhension avec Messi lui donne de la valeur.

Arribas est l’un des joueurs locaux que l’on peut voir de plus en plus fréquemment lors des séances d’entraînement pour Valdebebas avec la première équipe de Real Madrid. Le milieu de terrain madrilène est l’un des talents de La Fábrica. Né en 2001, il a déjà fait ses débuts cette saison avec la première équipe de LaLiga en août, allant au klaxon contre le Société réelle quand il n’avait pas encore accompli son 19 ans. Il a également fait ses débuts dans Ligue des champions avant le Borussia Monchengladbach où Zizou lui a donné un quart d’heure pour la première.

Les deux autres jeunes sont japonais Takefusa Kubo (19, Real Madrid) et le nord-américain Yunus Musah (18, Valence). Le joueur blanc est actuellement prêté à la Villarreal, bien que sa mission puisse être interrompue et mettre le cap pour Getafe en l’absence de minutes avec les jaunes. Il a déjà ébloui avec le Majorque la saison dernière et n’a pas besoin d’être présentée. La continuité et une équipe qui joue son football peuvent lui permettre d’exploser. D’autre part, l’américain Musah C’est l’une des grandes sensations de Valence cette saison. À Javi grace Son pouls n’a pas tremblé pour lui donner des minutes et des gallons malgré ses 18 ans et il montre un niveau très élevé. Ches l’a volé à Arsenal en 2019.

Parmi les 50 promesses, d’autres acteurs médias se démarquent également, comme les deux jeunes stars du Borussia Dortmund l’anglais Jude Bellingham (17) ou allemand Youssoufa Moukoko (16), tous deux encore très jeunes. D’autres aussi comme l’arrière complet du PSG Mitchel Bakker (20), le fils du mythique Paolo Maldini, Daniel (19) dans les rangs de Milan, ou portugais comme Nuno Mendes (18, Sportif) ou Fábio Vieira (20, Porto).

Les 50 promesses de l’UEFA

Paulos Abraham (SWE, 18 – AIK) Tyler Adams (États-Unis, 20 – Leizpig)

Sergio Arribas (ESP, 19 ans – Real Madrid)

Mitchel Bakker (NED, 20 – PSG) Jude Bellingham (ANG, 17 – Dortmund) Jens Cajuste (SWE, 21 – Midtjylland) Riccardo Calafiori (ITA, 18 – Roma) David Carmo (POR, 21 – Braga) Charles De Ketelaere (BEL , 19 – Bruges) Yusuf Demir (AUT, 17 – Rapide de Vienne) Amad Diallo (CIV, 18 – Atalanta) Mohammed Diomande (CIV, 18 – Nordsjælland) Igor Diveev (RUS, 21 – CSKA de Moscou) Jeremy Doku (BEL, 18 – Rennes) Radu Dragusin (ROU, 18 – Juventus) Roman Evgenyev (RUS, 21 – Dynamo Moscou) Wahidullah ‘Wahid’ Faghir (DEN, 17 – Vejle) Wesley Fofana (FRA, 19 – Leicester) Gianluca Frabotta (ITA, 21, Juventus) Amine Gouiri (FRA, 20 – Nice) Ryan Gravenberch (NED, 18 – Ajax) Josko Gvardiol (CRO, 18 – Dynamo Zagreb, prêté par Leipzig) Jens Petter Hauge (NOR, 21 – AC Milan) Ísak Bergmann Jóhannesson (ISL, 17 – IFK Norrköping) Curtis Jones (ANG, 19 – Liverpool) Boubacar Kamara (FRA, 21 – Marseille) Orkun Kökçü (TUR, 19 – Feyenoord) Ladislav Krejcí (CZE, 21 – Sparta Prague)

Takefusa Kubo (JAP, 19 – Villarreal, prêté par le Real Madrid)

Marash Kumbulla (ALB, 20 – Roma) Stanislav Magkeev (RUS, 21 – Lokomotiv Moscou) Daniel Maldini (ITA, 19 – AC Milan) Giorgi Mamardashvili (GEO, 20 – Locomotive Tbilissi) Nuno Mendes (POR, 18 – Sporting CP) Youssoufa Moukoko (GER, 16 – Dortmund)

Yunus Musah (États-Unis, 18 ans – Valence)

Jamal Musiala (ANG, 17 – Bayern) Noah Okafor (SUI, 20 – Salzbourg) Marcus Holmgren Pedersen (NOR, 20 – Molde)

Pedri González (ESP, 18 – Barcelone)

Abdallah Sima, (SEN, 19 – Slavia Prague) Kamaldeen Sulemana (GHA, 18 – Nordsjælland) Ravil Tagir (TUR, 17 – Istanbul Basaksehir) Malick Thiaw (FIN, 19 – Schalke) Anatolii Trubin (UKR, 19 – Shakhtar Donetsk) Christos Tzolis (GRE, 18 – PAOK) Fábio Vieira (POR, 20 – Porto) Owen Wijndal (NED, 21 – AZ) Florian Wirtz (GER, 17 – Leverkusen) Illia Zabarnyi (UKR, 18 – Dynamo Kiev)