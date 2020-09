NEW YORK (AP) Pitching, puissance, sens des buts – les Yankees ont battu les Orioles dans tous les sens vendredi soir.

Gerrit Cole a lancé un doublé de sept manches dans un match d’ouverture de 6-0, Luke Voit a frappé une paire de circuits de trois points dans un dernier coup de 10-1 et New York a battu Baltimore pour remporter deux matchs cruciaux.

DJ LeMahieu, Brett Gardner et Kyle Higashioka ont chacun réussi un circuit lors du premier match, et Masahiro Tanaka a fait équipe avec deux releveurs sur un quatre frappeurs pour New York lors de la finale du double titre provoqué par la pluie de jeudi.

«Je pensais que nous avons joué deux matchs vraiment complets, et je pense que nous allons continuer, a dit LeMahieu.

Les Yankees ont avancé de 3 1/2 matchs devant les Orioles pour la dernière place en séries éliminatoires de l’AL alors que les équipes commençaient une série de quatre matchs. New York avait perdu 15 sur 21 au milieu d’une éruption de blessures, chutant à la troisième place de l’AL Est derrière Tampa Bay et Toronto. Les Blue Jays ont perdu 18-1 face aux Mets, amenant les Yankees à une demi-partie de la deuxième place.

DJ Stewart a mis Baltimore en tête 1-0 avec un circuit en solo dans la première manche du dernier verre, mais les Orioles se sont effondrés après cela. Cela a commencé avec la défense, qui a faibli lorsque les baserunners de New York ont ​​augmenté la pression dans la moitié inférieure de la manche.

LeMahieu a agressivement marqué pour prendre la troisième place sur un flyout au voltigeur gauche Ryan Mountcastle, puis a marqué sur le terrain-out de Clint Frazier pour arrêter Jose Iglesias. LeMahieu aurait pu être retiré sur l’un ou l’autre jeu avec de meilleurs lancers. Voit a ensuite marqué facilement de la deuxième place sur le simple de Gleyber Torres lorsque le défenseur central Cedric Mullins a jeté bien loin de la maison.

«Ce n’était pas notre meilleure manche défensive, a dit le manager de Baltimore Brandon Hyde.

Miguel Andujar a suivi avec un doublé de deux points pour porter le score à 4-1 alors que New York a chassé la recrue Keegan Akin (0-1) avec deux retraits dans le premier.

Voit l’a transformé en une éruption avec des circuits en quatrième et cinquième manche contre le droitier Asher Wojciechowski. Le costaud slugger a égalé la star des Angels Mike Trout pour la tête de la ligue majeure avec 16 circuits.

«C’est plutôt cool, mec, a dit Voit. «Le gars est le visage du baseball, le meilleur joueur du match. C’est plutôt cool d’avoir ton nom à côté de lui. ”

Celui-ci est cool aussi: Voit est le deuxième Yankee à réussir des circuits de trois points avec le même releveur deux fois dans un match. L’autre était Babe Ruth, le 21 juin 1929 contre Bill Shores des Philadelphia Athletics.

“Quel artiste d’impact il a été”, a déclaré le manager de New York, Aaron Boone.

Voit a été aux prises avec une blessure au pied persistante et a boité autour des bases après les deux circuits. Il a été remplacé par Mike Ford à la première base pour commencer la sixième manche. Voit a déclaré que la bande sur son pied était un peu trop serrée.

«Je dois être là-bas avec les garçons, a-t-il dit. “ Et je ferai n’importe quoi pour y remédier. ”

Tanaka (2-2) a accordé un point et trois coups sûrs en cinq manches, en retirant cinq sur 91 lancers. Luis Cessa et Brooks Kriske ont chacun suivi avec une manche sans but.

JEU 1

Cole a retiré neuf buts et en a laissé un, profitant d’une avance rapide après le trio de circuits, tous contre le partant Alex Cobb.

Cole (5-3) a ouvert avec 4 2/3 manches sans coup sûr avant que Hanser Alberto ne fasse le simple, bien que son effort n’aurait pas compté comme un sans-coup parce que c’était un match de sept manches.

Cole a égalé Trevor Bauer de Cincinnati pour la tête de la ligue majeure avec deux matchs complets, et aucun des Cole n’a duré neuf manches. L’autre était un effort de cinq manches raccourci par la pluie qui a battu Washington lors de la soirée d’ouverture.

Cole avait perdu trois départs consécutifs pour la première fois depuis 2018, dont une sortie samedi dernier à Baltimore. Il n’a jamais perdu quatre fois de suite.

«Cela s’est vraiment solidifié dans mon esprit à propos de toutes les choses, de toutes les choses intangibles que nous pensions obtenir lorsque nous l’avons signé, a déclaré Boone à propos de la façon dont Cole a géré l’étirement.

Cobb (1-4) avait été mis à l’écart depuis le 29 août pour des raisons non révélées. Le droitier a déclaré après le match qu’il avait eu un rhume et qu’il était resté à l’écart de l’équipe par mesure de précaution contre le coronavirus, bien qu’il n’ait pas de COVID-19.

LeMahieu a accueilli Cobb avec son quatrième circuit de départ cette saison, égalant Ian Happ des Cubs pour la tête de la ligue majeure.

À LA MAISON

New York a décroché son 29e record de victoires consécutives à domicile (16-7), la plus longue séquence dans les ligues majeures depuis que les Yankees ont établi le record à 47 ans de 1918 à 64, selon le Bureau des sports d’Elias.

BUSTING OUT

Le receveur des Yankees, Gary Sanchez, a mis fin à un dérapage de 0 en 18 à la cinquième manche du deuxième match avec un simple sur le mur dans le champ droit.

RINCER

«Tout le monde dans ce vestiaire connaît la signification de cette série», a déclaré Stewart. C’était une excellente opportunité pour nous, et nous ne sommes tout simplement pas sortis et exécutés aujourd’hui. Mais demain est un autre jour. ”

N’OUBLIE JAMAIS

Boone, Gardner et le directeur général Brian Cashman ont visité le monument du 11 septembre vendredi et ont déposé une gerbe à l’occasion du 19e anniversaire des attaques terroristes. Les joueurs et entraîneurs des Yankees portaient des chapeaux NYPD et FDNY tout au long du double titre, et un moment de silence a été observé avant le premier match.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Orioles: DH Renato Nunez a été touché à la main gauche par le lancer de Tanaka en deuxième manche. Sa main a immédiatement commencé à virer au noir et au bleu, mais il est resté dans le jeu. Il a été envoyé pour des rayons X. … Cobb a été ajouté à la liste en tant que 29e homme de Baltimore pour le double. Hyde a déclaré que l’équipe rétrograderait un joueur différent avant samedi.

Yankees: OF Aaron Judge (mollet droit) et DH Giancarlo Stanton (ischio-jambiers gauche) pourraient se présenter au site alternatif de l’équipe pour les chauves-souris ce week-end, les mettant sur la bonne voie pour revenir à l’alignement le week-end prochain. … Le statut de LHP James Paxton reste incertain suite à un revers dans sa récupération d’une tension du tendon fléchisseur dans son bras de lancement. Il est possible que le joueur de 31 ans revienne en relève. … Kriske était le 29e homme de New York.

SUIVANT

Orioles RHP Dean Kremer (1-0, 1,50) va pour un arrêt répété des Yankees après avoir lancé un ballon d’un point en six manches contre New York lors de ses débuts dans la ligue majeure dimanche dernier. Il opposera Yankees LHP Jordan Montgomery (2-2, 5,27).

—

Suivez Jake Seiner: https://twitter.com/Jake-Seiner

—

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports