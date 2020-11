“Rapides et furieux” Il allait sortir son avant-dernier film cette année, «F9», également appelé «Furious 9», mais la pandémie de coronavirus a contraint Universal Pictures à prolonger son arrivée en salles jusqu’au 28 mai 2021. Dans ce nouvel opus, ils rejoindront nouveaux personnages et histoires, comme John Cena dans le rôle du frère de Dominic Toretto, nous verrons également le retour de Han et un voyage dans l’espace.

Étant donné que “F9” terminé le tournage il y a longtemps, il y a déjà eu des spéculations sur qui pourrait être le méchant dans le dixième épisode. La franchise “Rapide furieux” il faut un certain type d’acteur crédible en tant qu’antagoniste pour affronter Dominic Toretto et sa compagnie. Le site Web «Screenrant» a compilé une liste de candidats possibles qui seraient le parfait méchant.

John Travolta dans “Pulp Fiction” (Photo: “Pulp Fiction”)

JOHN TRAVOLTA: Dans la vaste filmographie de John Travolta, nous pouvons constater qu’il a joué plusieurs méchants. Il s’est démarqué dans des films tels que “Against Face” et “The Capture of Pelham 1-2-3”, parmi beaucoup d’autres. C’est pourquoi Travolta n’aura aucun problème à entrer dans le monde de “Fast & Furious”. Il pourrait être placé, par exemple, comme un autre chef de rue pour faire payer les héros.

JET LI: Jet Li a été l’antagoniste de Lethal Weapon 4, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor et The One, mais ces films ne l’ont pas pleinement utilisé. Une série comme Fast & Furious, qui propose de nombreux styles de combat, sera parfaite pour Li étant son moi le plus imposant. Il est facilement crédible pour battre des gars comme Dominic Toretto et Luke Hobbs, ce qui ferait de lui le méchant le plus fort de la franchise.

RYAN REYNOLDS: Reynolds a en fait un personnage sur la chronologie “Fast & Furious”. Il est apparu comme l’agent de la CIA Victor Locke, un homme lié à Luke Hobbs. Ryan a les compétences d’acteur pour réussir un sinistre antagoniste, et ce travail sera tellement plus facile en raison du lien de Victor Locke avec Hobbs. Ce serait très intéressant de voir comment il se heurterait au gang de Dominic Toretto.

HARICOT SEAN: Bean apporte un large éventail dans ses rôles de méchant, mis en évidence sur GoldenEye. Aussi, il était un méchant dans le jeu vidéo Hitman 2, il ne fait aucun doute que Sean Bean peut s’adapter à l’univers de “Fast & Furious”.

SAMUEL L. JACKSON: L’acteur a joué un grand nombre de personnages, mis en valeur avec le personnage de Jules Winnfield dans Pulp Fiction, ce qui devrait être une réponse suffisante pour savoir que Jackson s’intégrera bien dans cet univers. De plus, il a déjà travaillé aux côtés de Vin Diesel sur xXx, il n’y a donc aucun doute sur sa chimie avec l’acteur.

Cate Blanchett

SIGOURNEY WEAVER: Il est très facile de voir Sigourney Weaver dans un rôle plein d’action en raison de son histoire avec la franchise Alien. Elle a été choisie comme la méchante dans Marvel’s The Defenders, une série avec des singeries exagérées similaires et des séquences à haute action. L’actrice pourrait facilement entrer dans le monde de “Fast & Furious” car elle a un talent particulier pour se présenter comme une figure imposante.

PRIYANKA CHOPRA: Chopra était l’antagoniste de Baywatch, avec The Rock. Ce film a fait plus que montrer que l’actrice peut se défendre contre un casting de stars. Auparavant, elle était fortement impliquée dans des rôles d’action dans des films de Bollywood tels que Don et Jai Gangaajal. Sa capacité d’actrice montre qu’elle peut surprendre les héros avec sa méchanceté. De plus, cela correspondrait bien à son rôle dans Matrix 4, tout aussi bourré d’action.

CHRISTOPH WALTZ: Waltz est peut-être le type de méchant qui évite de se salir les mains, mais qui contrôle tous les événements du film. Vous aurez sûrement une chimie unique avec les héros de «Fast & Furious».

CATE BLANCHETT: Ceux qui l’ont vue dans Thor: Ragnarok savent très bien que Cate Blanchett aime se fondre dans sa variété de rôles. C’était absolument destructeur comme Hela dans le MCU et peut évoquer le même sentiment dans “Fast & Furious”. Elle préfère apporter une sorte de délice sinistre à ses rôles vilains, ce dont la saga a grandement besoin, car presque tous ses antagonistes étaient de nature stoïque.

KEANU REEVES: Keanu Reeves est un acteur complet qui a montré son talent dans plusieurs films d’action, mais en tant que méchant de la série, il sera comme un rêve devenu réalité. En fait, The Rock a approché Keanu pour être le principal antagoniste de “Hobbs & Shaw”. Bien que cela ne se soit pas produit, l’acteur peut changer d’orientation sur la série principale.

Keanu Reeves dans John Wick (Photo: John Wick)