Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Samedi 2 janvier 2021, p. a10

Raúl Alpizar arrive pour prendre la direction des forces de base de Pumas avec la tâche de donner une continuité au projet lancé par Andrés Lillini, maintenant barreur de la première équipe, bien qu’il ait accepté que les affaires aient changé en raison du soutien d’autres clubs pour leurs équipes. juvéniles.

Les choses ont bien été faites à Pumas cette saison, le chemin a été repris, Andrés a fait un excellent travail et nous devons consolider le projet, a-t-il déclaré.

Alpizar a reconnu que depuis son passage dans la carrière d’Auriazul dans les années 1990 à nos jours, un changement important s’est produit dans le développement des forces de base, constituant de plus grands défis pour Pumas, une équipe qui s’est démarquée pendant des décennies dans la formation des joueurs.

Les affaires ont changé, c’est devenu de plus en plus difficile. Avant, on disait que beaucoup de joueurs venaient de Pumas, mais les autres équipes n’avaient pas la même structure, aujourd’hui ils sont tous en compétition pour amener les plus talentueux dans leurs clubs. Nous ne pouvons pas nous permettre de manquer cet effort, nous devons nourrir la première équipe avec de bons joueurs, tel est l’objectif, ainsi que former plusieurs footballeurs made in Pumas pour d’autres équipes, a-t-il déclaré.

Même pour les jeunes eux-mêmes, l’effort à faire pour faire partie de la première équipe s’est accru. Ce qu’on m’a demandé, ce n’est même pas la moitié de l’exigence qu’un joueur a à l’heure actuelle pour faire partie de la Première Division, tout a évolué et est devenu plus professionnel.

Il a souligné qu’en étant aligné avec Lillini dans l’idéologie de la promotion des jeunes, l’équipe sera soutenue par la carrière pour couvrir plusieurs des pertes dues aux transferts pour ce tournoi. Déjà en pré-saison quatre ou cinq joueurs du Sub 20 et des Pumas Tabasco s’entraînent avec l’ancienne équipe, il y aura des surprises, a-t-il promis.