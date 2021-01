Il Athlète de Madrid sa priorité dans ce marché des transferts hivernal est un objectif clair, un attaquant. Résiliation de Diego Costa il a fait remonter à la surface le besoin d’un bélier. L’énorme succès du club ne peut être ignoré avec la signature de Luis Suarez. L’Uruguayen s’est avéré être la clé de ce début de compétition, indispensable dans les plans de Simeone et plus que du cash face à porte. Ses buts donnent de nombreux points, les mêmes qui font partie du leadership clair du club.

Ce mois Luis Suarez se rencontre 34 ans. Sa qualité et sa clairvoyance dans la région sont incontestables mais le physique de l’Uruguayen n’est pas ce qu’il était. Il sait que Cholo Simeone qu’il a besoin d’un autre attaquant pour rivaliser avec l’Uruguayen et lui permettre de se reposer sans se soucier de personne. Sans compter sur Saponjic, qui n’a disputé que quatre matchs, pas 100 minutes et pas de titre en deux saisons, l’entraîneur argentin n’a ceinture et Joao Félix comme alternatives de référence.

C’est pourquoi l’Atlético veut aller sur le marché pour un avant-centre qui ajoute pour le leadership et pour cette Ligue Santander qui a l’air si bien pour les matelas. Comme nous l’avons déjà fait OKDIARY, Raúl de Tomás C’est l’option numéro un pour le moment pour les habitants de Madrid. Simeone l’aime beaucoup, il s’inscrit dans la philosophie du club, il a beaucoup de potentiel et… il est très cher. Espayol ne lui vend pas et dispose d’une clause de résiliation de 60 millions d’euros. Les perruches l’ont payé 22,5 millions d’euros à Benfica l’année dernière avant d’être relégué en deuxième division.

Une autre option est le polonais Arcadiusz MilikUn autre joueur que Simeone aime mais pour qui Napoli ne facilitera pas les choses malgré le fait qu’il lui reste six mois sur son contrat et qu’il n’ait pas joué cette saison pour le club italien, ce qui ne convainc pas trop les rojiblancos. Malgré cela, son CV le soutient et, si une possibilité économiquement valable est réalisée, son option pourrait être reprise.

Le Marbella Loren Moron, 27 ans, aime aussi la capitale. Il Athlète de Madrid aller devant le Betis une option faisable pour qu’il soit dans l’ombre de Luis Suarez. Il y a déjà quatre saisons dans l’élite pour l’attaquant, qui a mis le temps à briser le toit de la Première Division, mais une fois qu’il l’a fait, il s’est imposé. La saison dernière a été sa meilleure saison en tant que buteur avec 10 buts en 36 matchs, 21 en tant que partant. Ce cours, avec Manuel Pellegrini sur le banc, il n’a disputé que deux matchs comme partant alors qu’il en a joué 11. Sa vitesse, sa taille et son étincelle dans la surface en font une option intéressante.

D’autre part est Willian Jose, l’un des plus établis de la catégorie. Le Brésilien, avec un passé madrilène, est à la Real Sociedad depuis cinq saisons et a déjà marqué 52 buts en Santander League. Son adaptation et sa sécurité offensive seraient immédiates et il est peut-être le joueur le plus similaire à Diego Costa. À 29 ans et l’éclosion de Isak, le txuri-urdin pourrait envisager une vente. Il a été tenté par le Barça avant Braithwaite.

Enfin, la possibilité de Cédric Bakambu. Le Congolais a laissé un goût agréable dans la bouche en Espagne pour son temps dans le Villarreal où il a signé 32 buts en deux saisons et demie jusqu’à ce qu’il soit tenté par l’argent chinois. C’est depuis 2018 dans le Pékin Guoan, où il a marqué 43 buts depuis lors en Super League chinoise. En fait, il était également tentant pour Barcelone avant Braithwaite, mais cela n’a pas fonctionné. Quand il était à Villarreal, il était déjà suivi par les matelas.