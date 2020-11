Carlos Sainz veut partir McLaren laissant l’équipe britannique sur le podium de la Coupe du monde des constructeurs, un classement dans lequel elle est actuellement quatrième à égalité de points avec Point de course; à la fois juste l’un des Renault, qui est le troisième. Pour cela, lui et Lando Norris ils comporteront des améliorations dans la MCL35 en Turquie ainsi que dans les trois courses restantes pour ce championnat.

“Nous prévoyons toujours d’apporter plus de mises à jour aux prochaines courses, Quoi ils nous aideront probablement à rester dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs. Je ne peux pas parler d’un pourcentage d’évolution », a confirmé Andreas Seidl dans GP Fans.

“La façon dont nous travaillons en équipe m’encourage et me rend optimiste sur la possibilité de franchir les prochaines étapes, mais nous ne devons pas oublier que nos rivaux sont forts et que nous avons simplement besoin de plus de temps pour franchir les prochaines étapes en tant qu’équipe », a déclaré le patron de l’équipe McLaren.

Carlos Sainz et Norris, optimistes pour la Turquie

Concernant la lutte pour le podium entre McLaren, Renault et Racing Point, ce qui signifierait une injection économique importante pour l’équipe britannique, Carlos Sainz a déclaré: «La lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs est extrêmement serrée, avec un seul point qui nous sépare de nos rivaux. Je ne me souviens pas d’une bataille plus féroce ces dernières années. Nous ne pouvons nous permettre de rater aucune occasion et chaque session du week-end est importante. Tirer le meilleur parti de la voiture à partir de vendredi et entrer dans les qualifications peut faire une grande différence pour la course. Chaque petit détail peut avoir un impact et avec seulement quatre courses restantes, nous devons rester concentrés.

Lors de la conférence de presse organisée par l’équipe McLaren, Carlos Sainz Il était optimiste pour le Grand Prix de Turquie: «C’est une autre nouvelle piste pour moi et beaucoup d’autres. Cela ressemble à un circuit intéressant de la vieille école, qui il devrait offrir des opportunités de dépassement. J’espère que nous pourrons faire un bon spectacle pour les fans et ramener à la maison un bon résultat.».

Lando Norris s’est également montré optimiste qui, dans le même esprit que le pilote espagnol, a déclaré: «Je sais que tout le monde dans l’équipe donnera tout pour essayer de faire de son mieux ce week-end.. Espérons que la piste nous donnera plus de chances de dépasser qu’à Imola, nous pourrons donc essayer de marquer des points importants».