Diego Armando Maradona est parti à l’âge de 60 ans laissant un immense héritage footballistique, mais aussi être une référence sociale. Contrairement à de nombreux athlètes, la star argentine s’est toujours mouillée dans toutes sortes de questions, notamment politiques, être une personne qui a suscité des passions et soulevé des ampoules en même temps par une série d’amis qui n’ont pas reçu l’approbation unanime du public.

Parmi les nombreux amis du monde de la politique dont parle Maradona, on trouve le dictateur le plus emblématique Fidel Castro – curieusement également décédé le 25 novembre -, avec qui il partageait des idéaux et avec qui il fumait plus d’un cigare en essayant de “ réparer le monde ”. Il était sa référence sur terre, tandis que Che Guevara – qui était tatoué sur son bras – était au paradis.

«Fidel était comme un deuxième père pour moi. Cela m’a beaucoup aidé à Cuba. Il y avait des politiciens qui faisaient de bonnes choses pour leur peuple. Mais le seul commandant était Fidel. Il a fait en sorte que son visage se batte pour ses idéaux. Aujourd’hui on voit que tout politicien se vend pour une paire de baskets C’est terrible de se souvenir de Fidel avec une telle sensibilité envers son peuple et envers tout le monde », a déclaré le footballeur à propos de son ami le jour de sa mort.

Maradona a également entretenu des relations très étroites avec des politiciens de style populiste en Amérique latine soutenant toujours des personnalités comme Hugo Chávez, Evo Morales ou récemment Nicolás Maduro. «Je suis venu rencontrer un grand et j’ai rencontré un géant. Nous sommes des chavistas à mort. Je suis un soldat Hugo jusqu’au bout. La façon de penser latino-américaine nous a changé, nous étions dévoués aux Etats-Unis et il s’est mis en tête que nous pouvions marcher seuls », a déclaré le footballeur dans les moments les plus compliqués du leader vénézuélien.

Concernant Evo Morales, il a toujours défendu que le leader bolivien “C’était un politicien de la ligue majeure” Et chaque fois qu’il «gagnait» une élection dans son pays, il la célébrait en grand avec des messages très affectueux. «Evo, mon frère, tu as encore gagné. Maintenant, ils savent bien que nous avons le pouvoir de l’amour et de l’affection pour les gens. D’autres veulent seulement devenir riches, nous voulons que les gens mangent. Je vous félicite, Evo, mon frère. Et je me souviens toujours du ‘Tren del Alba’, quand je t’ai rencontré », a déclaré Maradona sur son compte Instagram.

Certaines de ses dernières déclarations dans la vie ne sont pas non plus passées inaperçues et cela montre qu’il avait plus qu’une amitié avec Vladimir Poutine après avoir “ perdu tout contrôle ” lors de la Coupe du monde 2018. “Je fais confiance à Poutine et à son vaccin Spoutnik, je suis sûr que dans peu de temps il aura un vaccin parce que cela ne peut plus être toléré”dit-il vivant dans l’une de ses dernières interviews.

C’était toujours des Kichners

Maradona ne s’est pas non plus mordu la langue lorsqu’il s’agissait de parler de politique dans son pays. Le champion du monde 1986 a toujours soutenu les gouvernements sociaux de Néstor Kichner et de son épouse Cristina Kichner.

Maradona a toujours critiqué les politiciens de droite et il n’a pas été interrompu lorsque l’ancien président de Boca Juniors, Maurizio Macri, a accédé au poste de président de l’Argentine, l’insultant publiquement. «Il ne sait pas lire et est président. Encore un cartonero et est arrivé à l’Exécutif par son père. Il a ruiné la vie des deux prochaines générations d’Argentins », a déclaré le footballeur dans l’un de ses programmes.

Lors des dernières élections, Diego s’est de nouveau mouillé pour demander le vote populiste. «Je demande au peuple argentin de soutenir ce gouvernement. Qu’ils le fassent depuis leur domicile, depuis les réseaux. Parce que ce gouvernement n’est pas Alberto (Fernández) et Cristina (Fernández de Kirchner). Cela appartient à tout le monde. Ce n’est plus le pays de Ricachón et de ses amis », s’est-il installé.