Le Barça est à la fin du cycle. Non seulement les sensations le confirment, mais les résultats sont un échantillon plus qu’évident. 12 points derrière l’Atlético en championnat et deuxième pour le premier depuis 2007 En phase de groupes de la Ligue des champions, les perspectives sont sombres pour les élèves de Ronald Koeman, qui peuvent vraisemblablement se retrouver face à l’un de leurs récents fantômes en Ligue des champions.

Les culés ont étonnamment chuté 0-3 contre la Juventus, abandonnant la première position du groupe et être ainsi obligé de se mesurer avec une équipe puissante et avec un facteur de terrain défavorable pour le match retour. Parmi les équipes qu’il peut affronter, se distinguent deux vieilles connaissances telles que le Bayern Munich et Liverpool, tous deux responsables de deux des éliminations les plus traumatisantes de l’histoire de l’équipe en Ligue des champions.

Les Allemands ont battu les Catalans en quarts de finale de la dernière édition par 8-2, tandis que Liverpool a réalisé un exploit extraordinaire en les battant en demi-finale retour 2018 4-0 à Anfield. La défaite contre la Juventus au Camp Nou s’ajoute au catalogue des horreurs culés lors de la dernière Ligue des champions.

Les deux ne sont pas les seuls miuras à disputer le tirage au sort des éventuels joueurs du Barça, puisque le Manchester City de Pep Guardiola a également assuré la première place de son groupe. D’autres équipes certifiées à la première place, mais pas si effrayantes a priori, sont les Chelsea et Borussia Dortmund.

Il reste à déterminer demain quelles deux équipes seront les premières des groupes qui restent à décider. Tout pointe vers le Paris Saint Germain –Dont le match a été reporté en raison d’un affrontement raciste– sera le meilleur du groupe H s’il parvient à battre Basaksehir, tandis que le Real Madrid sera le meilleur de B s’il parvient à battre le Borussia Mönchengladbach dans son match. Les Blancs, pour être du même pays, se débarrasseraient d’être mesurés avec les Catalans en huitième.