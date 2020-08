Avec les Mariners de Seattle jetant le gaucher Nick Margevicius, Justin Upton a une chance décente d’être dans la formation de départ dans le champ gauche pour les Angels de Los Angeles vendredi lorsque les deux équipes commenceront une série de quatre matchs à Anaheim, en Californie.

Mike Trout, évidemment, est ancré dans le champ central. Mais les places de champ de coin ont été réparties entre Upton, Brian Goodwin et la recrue Jo Adell. Goodwin, le seul frappeur gaucher parmi les trois, est également le seul parmi les trois qui frappe mieux que .200 (.253 / .343 / .484 avec quatre circuits et 17 points produits).

Adell, qui a été appelé le 4 août et a commencé 16 des 32 matchs des Angels, se voit accorder une certaine marge de manœuvre en raison de son statut de recrue. Il atteint .186 / .250 / .220 sans circuit et un RBI. Mais Upton, qui gagne 21 millions de dollars cette année, le troisième en cinq ans d’un accord de 106 millions de dollars, a été une grande déception.

On s’attendait à ce qu’Upton soit un rouage majeur au cœur de la formation qui comprendrait Trout, Anthony Rendon et Albert Pujols. Mais Upton, qui a commencé 20 matchs, n’a que sept coups sûrs toute la saison (7 en 71) et atteint 0,099 / .167 / .225. Trois de ses sept coups sûrs sont des circuits, dont un plus tôt cette semaine lundi contre les Astros de Houston.

Ne pas savoir s’il fera partie de l’alignement au jour le jour peut être un problème pour certains joueurs, mais Upton n’est pas sur le point de faire basculer le bateau.

“La pire chose que je puisse faire est de venir ici et d’entraver la croissance de l’équipe et d’entraver l’atmosphère”, a déclaré Upton. “Je vais essayer de continuer à venir ici et à être là pour mes coéquipiers.”

Le manager des Angels, Joe Maddon, a travaillé en tête-à-tête avec Upton, mais comprend que Upton doit finalement trouver les choses lui-même.

“Il a frappé d’une certaine manière toute sa carrière et il a eu beaucoup de succès, donc vous n’essayez pas de changer quoi que ce soit”, a déclaré Maddon. «Peut-être juste signaler différentes choses, lui rappeler différentes choses ou simplement l’écouter, et souvent ces gars répondront à leurs propres questions. J’essaie juste de le soutenir et de lui rappeler ce qui l’a amené à ce point particulier.

Margevicius (1-1, 4.12 ERA) a commencé la saison en sortant de l’enclos des releveurs, mais a rejoint la rotation à la place du blessé Kendall Graveman le 8 août et a lancé la sixième manche à chacun de ses deux derniers départs. Il a remporté sa première victoire lors de son dernier départ, contre les Rangers du Texas, vendredi.

«Il s’est vraiment bien montré», a déclaré le gérant des Mariners, Scott Servais. “C’est un gars qui correspond parfaitement au même seau avec (Justus) Sheffield et (Justin) Dunn et un certain nombre de jeunes lanceurs que nous avons. Il va lancer dans cette ligue pendant longtemps. Il l’est vraiment. Il lance des grèves , ne se bat pas et a toujours un bon plan quand il est là-bas. “

Margevicius a lancé contre les Angels plus tôt cette saison, abandonnant un point et deux coups sûrs en deux manches de secours.

Le gaucher Andrew Heaney (1-2, 5,52), qui partira vendredi pour les Angels, a remporté sa seule victoire de la saison le 4 août contre les Mariners, renonçant à un point et trois coups sûrs en 5 2/3 manches.

Depuis lors, Heaney a eu du mal, accordant 14 points sur 19 coups sûrs en 14 manches en trois départs, allant de 0-2 avec un sans décision.

Les anges sortent de deux jours de congé consécutifs mercredi et jeudi. Jeudi était une journée de repos régulièrement programmée et le match de mercredi avec les Astros a été reporté en raison des inquiétudes concernant l’ouragan Laura. Les Mariners, quant à eux, sortent d’une double division avec les Padres de San Diego jeudi, jouant leur match régulier ainsi que le match prévu mercredi qui a été annulé par les joueurs en soutien au mouvement Black Lives Matter.

«Le sport est un privilège, et nous avons la possibilité de jouer un match formidable», a déclaré Servais. “Nous sommes payés pour cela, et ces gars-là sont les meilleurs au monde et ils peuvent rivaliser à ce niveau tous les jours. Mais c’est un privilège d’une société qui fonctionne, et nos joueurs ont pris la décision de faire un pas en arrière et de reculer. le gaz ici, pour faire prendre conscience de quelque chose que nous devons changer. “

– Médias au niveau du champ